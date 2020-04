【KTSF】

最新的數據顯示,灣區的樓價在3月份出現上漲,不過主要發生在居家抗疫之前。

根據加州房地產經紀協會的數據顯示,3月份灣區樓價中位數突破100萬元,較2月份上漲11%,較去年同期上升7.4%。

灣區每個縣和去年同期相比,樓價都出現上升,其中Contra Costa縣升幅最大達到10.4%,除Solano縣外,灣區其他縣樓價都按月上升。

而灣區上月房屋銷售數量比2月份上漲30.1%,不過較去年下降12.1%。

但這些數據都發生在3月17日居家抗疫令之前,自居家抗疫令實施以來,灣區房屋交易活動下降了四到五成。

過去幾週無論是待完成房屋交易、已完成交易房屋,及新上市房屋數字都出現下降,而取消上市的房屋數量也大幅增加。

