Alameda縣確診破千 Hayward爆集體染疫護老院受查

【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣確診個案突破1,000宗,死亡人數多3人,Alameda縣地檢處宣佈將會對發生集體感染的Hayward市Gateway護老院展開刑事調查。

Gateway護老院因集體感染而死亡的院友增加到13人,至今有65人染病,Alameda縣衛生部門要求院方的提供每日更新,但院方幾乎不作反應。

有逝世院友的妻子透露,院方至今未告訴她丈夫的死因,只是在3月27日打個電話,通知他的丈夫昏迷不醒,質疑院方根本無為她丈夫做新冠病毒檢測,又慨嘆連丈夫最後一面都見不到。

院友家屬現在要求州府介入接管護老院,州府衛生官員已進入院內調查。

這間護老院的主管過去曾涉嫌違反衛生指引,主管週四未就事件作出回應。

早前有民事律師代表死者的家屬,對護老院作出起訴,調查院方是否防疫措施有問題,導致令員工和院友染疫。

另外,柏克萊市府對護老院發出新指引,包括要求為院友量體溫,訪客和員工進入前,要測試有無病徵,並且需要他們戴口罩,另外禁止院內舉行聚會。

