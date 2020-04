特朗普政府公布分階段重啟經濟指引

【KTSF】

特朗普政府週四就重啟經濟發布新指引,將會分階段令經濟活動重回正常,但前提是新型肺炎確診個案必須出現回落,以及具備充足的測試病毒能力。

特朗普總統週四與全美各州州長舉行電話會議,公布放寬社交距離的方案,一些疫情不嚴重的地區,可以先放寬社交距離限制,但在疫情重災區,則仍然要謹守居家抗疫措施。

特朗普表示,各州應否解除限制,將會完全由州長決定,聯邦政府會在旁協助。

根據方案,確診數字下降和可以進行大量測試的地區,可以分3階段放寬商戶和學校的社交距離指引,每一階段歷時至少14天,以確保疫情不會重燃。

在第一階段,身處公眾場所的人士需嚴格遵守社交距離規定,避免舉行10人以上的社交活動,也不建議進行非必要外遊。

在第二階段,民眾在可能情況下應保持社交距離,聚會不應多於50人,除非有實施防疫措施,外遊則可以恢復。

在第三階段,大多數美國人將可以重過正常生活,當局會專注查找及隔離新的染疫人士。

根據新公布的指引,要經濟重回正常,可能會較特朗普原先估計為長,當局警告,某些社交距離指引,有可能會持續至年底,以防疫情再度惡化。

另外,根據指引,那些高風險族群應該一直居家抗疫,直至居住的地區步入第3階段的放寬期為止,但即使已步入第3階段,當局仍建議這類人士應避免與他人接觸。

與此同時,中西部7州的州長週四也宣布,將會攜手合作協調重啟經濟的事宜,形式類似西岸和東西部多州達成的協議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。