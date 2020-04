美國整體零售急跌8.7% 成衣銷售大跌逾五成

【KTSF】

聯邦商務部的數字指出,全國的整體零售銷售3月份急跌8.7%,是破紀錄的最大跌幅。

除了與食品有關必要的零售外,其他零售範疇更加慘淡,好像成衣店銷售,大跌超過五成,汽車及零件銷售下跌近26%,電子和家電銷售下跌超過15%。

不過雜貨店銷售就飆升近27%,包括網購在內的銷售上升3.1%。

有分析指出,傳統的百貨店和服裝零售商正在掙扎經營,可能會觸發破產潮的出現,好像老牌百貨店JCPenney,股價週三大跌超過27%,週三曾一度跌至0.2元最低位。

有消息透露,JCPenney決定不支付一筆1,200萬元在週三到期的債券利息,以便在一個月的寬限期內,評估所有策略性選項。

有分析猜測,申請破產可能是下一步行動。

此外,聯儲局表示,工業總產量上月份的跌幅也比預期大。

有分析指,抗疫措施3月底才開始,全面在全美各地執行,所以預期疫情對經濟的衝擊到4月份的數據將會更差。

另外,聯儲局週三發表Beige Book經濟報告指出,抗疫措施導致全美所有地區的經濟活動明顯收縮,大部份商界人士認為,情況將會更壞,消閒、酒店和零售業最受重創。

報告又說,雖然食品和醫療設備業需求增加,但這些行業也面對生產延遲和供應鏈斷裂等麻煩,其他製造業,好像汽車業大部份都停頓,一些必要服務,例如貨運,部份農業商品和消費產品的價格就上升。

