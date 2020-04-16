美國整體零售急跌8.7% 成衣銷售大跌逾五成

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聯邦商務部的數字指出，全國的整體零售銷售3月份急跌8.7%，是破紀錄的最大跌幅。

除了與食品有關必要的零售外，其他零售範疇更加慘淡，好像成衣店銷售，大跌超過五成，汽車及零件銷售下跌近26%，電子和家電銷售下跌超過15%。

不過雜貨店銷售就飆升近27%，包括網購在內的銷售上升3.1%。

有分析指出，傳統的百貨店和服裝零售商正在掙扎經營，可能會觸發破產潮的出現，好像老牌百貨店JCPenney，股價週三大跌超過27%，週三曾一度跌至0.2元最低位。

有消息透露，JCPenney決定不支付一筆1,200萬元在週三到期的債券利息，以便在一個月的寬限期內，評估所有策略性選項。

有分析猜測，申請破產可能是下一步行動。

此外，聯儲局表示，工業總產量上月份的跌幅也比預期大。

有分析指，抗疫措施3月底才開始，全面在全美各地執行，所以預期疫情對經濟的衝擊到4月份的數據將會更差。

另外，聯儲局週三發表Beige Book經濟報告指出，抗疫措施導致全美所有地區的經濟活動明顯收縮，大部份商界人士認為，情況將會更壞，消閒、酒店和零售業最受重創。

報告又說，雖然食品和醫療設備業需求增加，但這些行業也面對生產延遲和供應鏈斷裂等麻煩，其他製造業，好像汽車業大部份都停頓，一些必要服務，例如貨運，部份農業商品和消費產品的價格就上升。

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