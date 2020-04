【KTSF】

根據官方數據顯示,在這次疫情中,全國有超過9,000名醫護人員感染新型肺炎,而且實際數字可能更高。

根據聯邦疾控中心(CDC)首份針對全國醫護人員感染情況調查的報告顯示,在美國超過60萬的確診者中,有9,200人是醫護人員,其中一半以上的人是在工作場所上班時感染,而九成感染的醫護人員不需要住院。

不過CDC指出,這個數字有可能被低估,因為多數通報感染的確診病例,不會特別標註是否在醫療機構工作。

CDC並表示,醫護人員一開始並不知道無症狀患者也會傳播病毒。

