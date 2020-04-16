紐約州染疫死亡人數稍減 特朗普將頒布放寬社交距離指引

【KTSF 江良慧報導】

美國確診數字超過63萬，當中3分1來自紐約，紐約州長表示，會簽署行政命令，強制紐約人在不能保持社交距離的時候，戴口罩或者用布遮掩口鼻，而特朗普總統就表示，週四會發布放寬社交距離的新指引。

紐約州長Andrew Cuomo週三在記者會上公佈，過去24小時，紐約再有752人染疫死亡，人數比前一天略為減少，要接受深切治療和插喉的病人都減少，顯示紐約已經到達疫情平台期。

不過州長強調，由於疫情仍未受控，所以也未度過危險期，他也表示，將會在稍後簽署行政命令，強制公眾要戴口罩或者用布遮掩口鼻。

Cuomo說：「若你是要到公眾地方，可能因為不能保持社交距離而接觸其他人的話，你一定要有口罩或者，用布掩蓋口鼻。」

Cuomo表示，他這個行政命令實施前，會預先有3天通知，以便紐約的人可以取得所需的口罩或者遮蓋物，違規的人可能要面對民事處罰。

另一方面，特朗普週三表示，會在週四公佈有關重開國家的新聯邦指引。

特朗普曾經表示，自己可以全權決定個別州分幾時重啟經濟，不過他後來承認，最終是由州長決定重開經濟的時間和方法，但他還是會在週四公佈新的指引和基準，向各個州政府怎樣放寬社交距離措施提供建議。

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