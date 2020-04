紐約州染疫死亡人數稍減 特朗普將頒布放寬社交距離指引

【KTSF 江良慧報導】

美國確診數字超過63萬,當中3分1來自紐約,紐約州長表示,會簽署行政命令,強制紐約人在不能保持社交距離的時候,戴口罩或者用布遮掩口鼻,而特朗普總統就表示,週四會發布放寬社交距離的新指引。

紐約州長Andrew Cuomo週三在記者會上公佈,過去24小時,紐約再有752人染疫死亡,人數比前一天略為減少,要接受深切治療和插喉的病人都減少,顯示紐約已經到達疫情平台期。

不過州長強調,由於疫情仍未受控,所以也未度過危險期,他也表示,將會在稍後簽署行政命令,強制公眾要戴口罩或者用布遮掩口鼻。

Cuomo說:「若你是要到公眾地方,可能因為不能保持社交距離而接觸其他人的話,你一定要有口罩或者,用布掩蓋口鼻。」

Cuomo表示,他這個行政命令實施前,會預先有3天通知,以便紐約的人可以取得所需的口罩或者遮蓋物,違規的人可能要面對民事處罰。

另一方面,特朗普週三表示,會在週四公佈有關重開國家的新聯邦指引。

特朗普曾經表示,自己可以全權決定個別州分幾時重啟經濟,不過他後來承認,最終是由州長決定重開經濟的時間和方法,但他還是會在週四公佈新的指引和基準,向各個州政府怎樣放寬社交距離措施提供建議。

