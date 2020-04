【KTSF】

一名舊金山華裔警員因為涉嫌家暴及性侵而被捕。

22歲的Simon Chan在舊金山國際機場分局K-9警犬部門工作。

因涉嫌家暴及性侵,上週五被中半島San Bruno警方逮捕,他獲准以10萬元保釋。

舊金山警局表示,Chan從上週四起被安排休假等候調查,案件還在調查中,檢察官辦公室暫未決定起訴的罪名。

Chan將會在7月15日被傳訊。

