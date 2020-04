San Mateo縣有3%居民可能已受感染或痊癒

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo縣有多8宗確診,累積747宗,21人死亡,該縣衛生官員表示,相信全縣有2%到3%的居民已經受感染或痊癒。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow的聲明說,目前對新冠病毒的認識還有許多問號,還不知道為什麼病毒那麼容易傳播,為什麼對一些社群有如此的殺傷力。

而要更了解病毒,有一個重要因素,就是對病毒的檢測目前還是非常有限,但所知道的是,病毒非常容易在家庭成員之間或群聚場合傳染,因此必須採取措施保護自己。

Morrow估計,全縣已經有2%到3%的居民受感染或痊癒,這意味著有15,000到25,000人,而且他們遍布整個縣所有社區,這和目前700多人確診的數字有巨大差距。

要不是有居家抗疫令,這數字可以高達75,000,將直接衝擊全縣的醫療體系。

Morrow補充,現階段有大約1%的居民屬於有能力傳播病毒,也就是5,000到7,000人。

因為該縣比全國其他地方早實行居家抗疫令,而且也得到居民配合,這第一波的疫情受到一定的控制,所以沒有見到像紐約或義大利的嚴重疫情,遵守執法人員指示的居民有相當的功勞。

