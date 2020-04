Santa Clara縣累計1,793人確診 多身處聖荷西（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣週三再增71宗確診,累積1,793宗,死亡人數多一人至65人,縣內疫情最嚴重的城市是聖荷西,共有1,182宗確診,聖荷西週二也開始動議凍結增加租金到今年年底。

Santa Clara縣公共衛生部公布,直至週三該縣的1,793宗確診中,有1,182在聖荷西,Sunnyvale有97宗,Santa Clara市有78宗,Palo Alto和Milpitas也都有超過50宗確診。

當局也首次公布在安老院的疫情,全縣的安老設施中,目前共有300宗確診,大約是縣總數的17%,15名住客死亡,是全縣的兩成。

在聖荷西市議會週二晚通過將禁止逼遷租客的指令延長至5月31日,而也動議暫時禁止房東加租,市議會將在下週二表決這項動議。

聖荷西有大約39,000間公寓和一萬間流動屋目前受到租金管制,這些公寓建於1979年9月之前每年只能加租5%,流動屋最多加至7%,提案將禁止房東加租到今年12月31日為止,獨立家庭屋和較新的房子不會受凍結加租的計畫影響。

一些反對的房東表示,可能需要靠加租來付房貸、地稅等。

要是通過,聖荷西將會是奧克蘭和洛杉磯之後禁止加租的城市。

接下來聖荷西也還將考慮,要是租客無法交租,將償還欠租的期限延長至12月31日。

