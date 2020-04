傳舊金山華埠一酒店被徵召作隔離用途（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山突破1,000宗確診,週三新增26宗,死亡人數累計17人,坊間有傳聞指,華埠一間旅館被徵召用作隔離用途,不過當局以私隱為理由拒絕證實,此外,市府週三宣布與舊金山加大(UCSF)合作,推出新系統去追蹤疑似接觸過病毒的灣區居民,並透過高科技向他們提供檢測等協助。

舊金山的確診個案上升至1,013宗,死亡人數增至17人,全市最大型的MSC South無家可歸者支援中心,現增至102人確診,包括92名住客及10名職員,全部人已經獲安排在獨立地方隔離。

而Laguna Honda醫院再多一人感染,累計18宗,包括14名職員及4名院友。

市長布里德表示,週三早上與十多個縣市的官員開過會,但不肯透露會否逐步放寬居家抗疫令的限制,她指出,要大家一直留在家中是困難的事,雖然確診個案看似緩和,但疫情尚未過去。

布里德說:「我想講清楚,可能大家聽到,有人說舊金山應對疫情有多好,確診數字有緩和,但現在絕對不能鬆懈。」

為了妥善安置市內的無家可歸者及照顧前線醫護及執法人員,市府已經在市內14間酒店租用了超過2,100間房間,讓他們自我隔離,當中大約有近900名露宿者已經入住。

不過市府表示,他們的需求大約是7,000間酒店房,近日坊間流傳,位於華埠Broadway街這間華夏旅館已與市府達成共識,房間將會用作隔離之用。

華夏旅館門外圍起封條,本台嘗試致電及電郵聯絡旅館,都沒有回覆,只是有人留言指,旅館要到8月才會重開。

市府應急管理局表示,基於私隱條例,當局絕不能透露哪一間酒店被徵用,但市府需要大量酒店房,因此的確與市內很多酒店正在洽談之中。

另外,市府週三宣布與UCSF合作,推出確診患者追蹤系統,由專人與患者保持聯繫,找出他們的密切接觸者,跟進他們的病情,再決定是否需要做檢測。

布里德指,市府其實正在做這樣的工作,這項計劃是想訓練更多人一起做,讓市府建立資料庫,更容易追蹤病毒傳播的途徑。

布里德說:「我們的目標是追蹤這班人,如果他們確診,我們提供相應協助,安排他們隔離,甚或通知沒有確診的人讓他們安心。」

衛生局指,現時大約有50名UCSF的學生及市府員工正接受訓練,希望兩至三個星期內將會有150人投入服務。

至於在重啟經濟方面,市府上星期已經成立了經濟復甦專案組,開始與各行各業商討,哪些政策有利市道的發展,不過布里德警告,舊金山預計有十多億的財赤,因此市府將會「節衣縮食」。

