傳舊金山華埠一酒店被徵召作隔離用途（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山突破1,000宗確診，週三新增26宗，死亡人數累計17人，坊間有傳聞指，華埠一間旅館被徵召用作隔離用途，不過當局以私隱為理由拒絕證實，此外，市府週三宣布與舊金山加大（UCSF）合作，推出新系統去追蹤疑似接觸過病毒的灣區居民，並透過高科技向他們提供檢測等協助。

舊金山的確診個案上升至1,013宗，死亡人數增至17人，全市最大型的MSC South無家可歸者支援中心，現增至102人確診，包括92名住客及10名職員，全部人已經獲安排在獨立地方隔離。

而Laguna Honda醫院再多一人感染，累計18宗，包括14名職員及4名院友。

市長布里德表示，週三早上與十多個縣市的官員開過會，但不肯透露會否逐步放寬居家抗疫令的限制，她指出，要大家一直留在家中是困難的事，雖然確診個案看似緩和，但疫情尚未過去。

布里德說：「我想講清楚，可能大家聽到，有人說舊金山應對疫情有多好，確診數字有緩和，但現在絕對不能鬆懈。」

為了妥善安置市內的無家可歸者及照顧前線醫護及執法人員，市府已經在市內14間酒店租用了超過2,100間房間，讓他們自我隔離，當中大約有近900名露宿者已經入住。

不過市府表示，他們的需求大約是7,000間酒店房，近日坊間流傳，位於華埠Broadway街這間華夏旅館已與市府達成共識，房間將會用作隔離之用。

華夏旅館門外圍起封條，本台嘗試致電及電郵聯絡旅館，都沒有回覆，只是有人留言指，旅館要到8月才會重開。

市府應急管理局表示，基於私隱條例，當局絕不能透露哪一間酒店被徵用，但市府需要大量酒店房，因此的確與市內很多酒店正在洽談之中。

另外，市府週三宣布與UCSF合作，推出確診患者追蹤系統，由專人與患者保持聯繫，找出他們的密切接觸者，跟進他們的病情，再決定是否需要做檢測。

布里德指，市府其實正在做這樣的工作，這項計劃是想訓練更多人一起做，讓市府建立資料庫，更容易追蹤病毒傳播的途徑。

布里德說：「我們的目標是追蹤這班人，如果他們確診，我們提供相應協助，安排他們隔離，甚或通知沒有確診的人讓他們安心。」

衛生局指，現時大約有50名UCSF的學生及市府員工正接受訓練，希望兩至三個星期內將會有150人投入服務。

至於在重啟經濟方面，市府上星期已經成立了經濟復甦專案組，開始與各行各業商討，哪些政策有利市道的發展，不過布里德警告，舊金山預計有十多億的財赤，因此市府將會「節衣縮食」。

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