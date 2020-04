【有線財經】

美國上星期有524萬人首次申領失業救濟,減少137萬人,但較預期的510萬人多。

過去4星期,美國首次申領失業救濟人數超過2,200萬人,抵銷過去10年新增的職位。

4星期平均申領人數升至550萬人,持續申領人數急增至1,197萬,大幅增加453萬人,但較預期的1,350萬人少。

