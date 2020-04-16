PG&E用戶4月份帳單將出現改善氣候回扣金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州居民這個月都在居家抗疫，住宅用電量勢必增加，好消息是，太平洋煤電公司（PG&E）的用戶，4月份帳單也將出現最多約63元的改善氣候回扣金，剛好幫助降低能源開支。

加州空氣資源局每年都會從能源公司，以及其他排放溫室氣體的大企業，收取碳排放配額金，然後透過「加州改善氣候回扣金」計劃（California Climate Credit），分配給公用事業或電力公司，因此凡有PG&E帳單的用戶，4月份都會收到這筆回扣金。

PG&E發言人陳凱珊（Fiona Chan）說：「所定的金額由加州政府統籌，它收取的是大公司的金額，其實是一個補償金，很難講，現在太早說，會多一些或少一些。」

改善氣候回扣金只適用於住宅用戶，若住宅用戶同時使用PG&E所提供的天然氣和電力服務，將可獲得約63元，僅使用天然氣將獲得約27元，僅使用電力則可獲得約36元。

陳凱珊說：「但如果一個月電費都不超過63元的話，多餘的回扣金就會放到5月帳單，你都可以繼續用。」

陳凱珊說：「自從新冠病毒疫情爆發以來，冒充PG&E的詐騙電話也有呈上升的趨勢，此外，PG&E也接獲多起有關要求用戶針對過期帳單，以金融卡付款的舉報，PG&E因此提醒用戶，謹防這類詐騙行為。」

PG&E表示，在抗疫期間，公司不會因任何理由停止供電，包括以前拖欠電費的用戶，另外，如果因為疫情而無法按時支付帳單費，公司也不會收取任何罰款，需要幫助的用戶，可以致電PG&E詢問省錢辦法。

陳凱珊說：「其實以前有很多低收入計劃以前沒辦法用到，但現在你可能因為沒有了工作，或者上班時間減少，這樣可能低收入計劃就能用到，所以我們希望大家主動跟我們聯絡，等我們告訴大家可能有一些計劃你可以參加。」

還有更多資訊，用戶可上PG&E網站查詢。

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