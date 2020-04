PG&E用戶4月份帳單將出現改善氣候回扣金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州居民這個月都在居家抗疫,住宅用電量勢必增加,好消息是,太平洋煤電公司(PG&E)的用戶,4月份帳單也將出現最多約63元的改善氣候回扣金,剛好幫助降低能源開支。

加州空氣資源局每年都會從能源公司,以及其他排放溫室氣體的大企業,收取碳排放配額金,然後透過「加州改善氣候回扣金」計劃(California Climate Credit),分配給公用事業或電力公司,因此凡有PG&E帳單的用戶,4月份都會收到這筆回扣金。

PG&E發言人陳凱珊(Fiona Chan)說:「所定的金額由加州政府統籌,它收取的是大公司的金額,其實是一個補償金,很難講,現在太早說,會多一些或少一些。」

改善氣候回扣金只適用於住宅用戶,若住宅用戶同時使用PG&E所提供的天然氣和電力服務,將可獲得約63元,僅使用天然氣將獲得約27元,僅使用電力則可獲得約36元。

陳凱珊說:「但如果一個月電費都不超過63元的話,多餘的回扣金就會放到5月帳單,你都可以繼續用。」

陳凱珊說:「自從新冠病毒疫情爆發以來,冒充PG&E的詐騙電話也有呈上升的趨勢,此外,PG&E也接獲多起有關要求用戶針對過期帳單,以金融卡付款的舉報,PG&E因此提醒用戶,謹防這類詐騙行為。」

PG&E表示,在抗疫期間,公司不會因任何理由停止供電,包括以前拖欠電費的用戶,另外,如果因為疫情而無法按時支付帳單費,公司也不會收取任何罰款,需要幫助的用戶,可以致電PG&E詢問省錢辦法。

陳凱珊說:「其實以前有很多低收入計劃以前沒辦法用到,但現在你可能因為沒有了工作,或者上班時間減少,這樣可能低收入計劃就能用到,所以我們希望大家主動跟我們聯絡,等我們告訴大家可能有一些計劃你可以參加。」

還有更多資訊,用戶可上PG&E網站查詢。

