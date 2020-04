【KTSF】

東灣Hayward市出現集體感染的Gateway護老院再多兩人死亡,累計有13人因為新型肺炎死亡,41名院友和26名員工確診,Alameda縣地檢處正式介入調查事件。

Alameda縣衛生部週三發出聲明,表示深切關注Gateway護老院的情況,並正和州府和醫療機構合作處理情況。

舊金山加大護理系教授Charlene Harrington表示,護老院需要幫助和監管,否則每日都可能有更多人死亡,她還說,當局應該派出小組,為護老院提供資源,州府還應該設立臨時管理人,管理護老院直到一切得到控制。

早前有死者家屬對護老院提出民事訴訟,縣地檢處週三表示,已經對該護老院展開調查。

