納稅人何時能拿到紓困金關鍵在幾點因素（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦政府針對新冠病毒疫情發放的紓困金,從4月中開始陸續發放,至於納稅人何時收到紓困金,則要視乎幾點因素。

國稅局IRS的網站剛剛增添了新網頁,專門提供發放紓困金的資訊,包括追蹤付款狀況,確認或填寫新付款方式等。

凡有申報2018或2019年聯邦稅的納稅人,只要進入Filers申報者Get My Payment網頁,輸入社安卡號碼、生日、郵寄地址,就可以查看紓困​金的發放進度。

如果沒有2018或2019年報稅記錄,則可進入Non Filers未申報者網頁,建立一個新帳戶,輸入指定的個人資料,才能申領紓困金。

至於何時收到紓困金,國稅局人員表示,這可能受到第三方影響,例如納稅人所用銀行的轉帳速度,或所用的報稅服務機構,例如H&R Block或TurboTax等,都可能會影響紓困金過戶速度。

另外,紓困金發放期限也將一直持續至今年底,所以每個人得到紓困金的時間也可能有所不同,有關更多詳情,可上網查詢,網址:http://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

