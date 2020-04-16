納稅人何時能拿到紓困金關鍵在幾點因素（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦政府針對新冠病毒疫情發放的紓困金，從4月中開始陸續發放，至於納稅人何時收到紓困金，則要視乎幾點因素。

國稅局IRS的網站剛剛增添了新網頁，專門提供發放紓困金的資訊，包括追蹤付款狀況，確認或填寫新付款方式等。

凡有申報2018或2019年聯邦稅的納稅人，只要進入Filers申報者Get My Payment網頁，輸入社安卡號碼、生日、郵寄地址，就可以查看紓困​金的發放進度。

如果沒有2018或2019年報稅記錄，則可進入Non Filers未申報者網頁，建立一個新帳戶，輸入指定的個人資料，才能申領紓困金。

至於何時收到紓困金，國稅局人員表示，這可能受到第三方影響，例如納稅人所用銀行的轉帳速度，或所用的報稅服務機構，例如H&R Block或TurboTax等，都可能會影響紓困金過戶速度。

另外，紓困金發放期限也將一直持續至今年底，所以每個人得到紓困金的時間也可能有所不同，有關更多詳情，可上網查詢，網址：http://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

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