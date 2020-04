Fremont市規定民眾前往必要商戶須戴口罩

【KTSF】

東灣Fremont市府週四頒布行政命令,要求民眾前往提供必要服務的商戶時,必須戴口罩保障員工和公眾的安全,以防新型冠狀病毒擴散。

市府表示,這道行政命令,適用居家抗疫令下,民眾仍要外出取得必要服務的商戶,而在這些商戶工作的員工,在工作時也必須佩戴口載遮蓋口鼻。

員工的口罩必須由僱主提供,無須是醫療用的口罩,布口罩、圍巾或頭巾也可以作為遮蓋口鼻的物品。

而前往這些商戶的所有顧客也必須戴上口罩,保障員工的安全,如果顧客拒絕配合,商戶有權拒絕提供服務。

另外,提供必要服務的商戶,也必須讓員工至少每隔半小時洗一次手,或使用消毒液。

新規定即日起生效,適用任何身處Fremont市的人士,直至市府另行公布為止。

行政命令適用的商戶包括售賣食物雜貨的商戶、加油站、汽車維修店、五金店、洗衣店、餐廳、殯儀館、食物批發商、計程車、出租車公司、網的、會計師行、律師行等。

