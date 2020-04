【KTSF】

加州汽車管理局(DMV)的所有辦事處目前仍然關閉,但不少駕駛人士的駕駛執照即將到期,為了照顧這些駕駛人士,DMV宣布在3月至5月到期的駕駛執照,將可以自動獲得續期。

DMV表示,駕駛執照在3月到5月到期的駕駛人士,無需任何手續就可以獲得續期,DMV已經通知執法部門,不過就不會收到新的駕駛執照或者續期通知。

DMV呼籲駕駛人士到DMV的網站,申請免費的臨時續期卡,然後打印出來,一旦需要出示有效的身份證明時,可以使用這張臨時續期卡。

至於較早前宣布,70歲或以上駕駛人士換領新駕駛執照延期120天就仍然有效,這批駕駛人士會收到書面通知,他們無需做任何手續。

