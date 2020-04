【KTSF】

繼聯邦派發1,200元之後,現在有國會議員表示,這樣做還不足夠,他們提出在疫情沒有緩和的時期,聯邦每月發2,000元給16歲以上人士,需要跟大家強調的是,有關的建議還在提議階段。

代表南灣地區的民主黨籍聯邦眾議員Ro Khanna,以及俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員Tim Ryan,提出擴大紓困金計劃,16歲以上年收入少於13萬元的人士,每人每月獲得2,000元紓困金,而已婚人士年收入少於26萬元,每月獲得4,000元紓困金,每名兒童可額外得到500元,直至失業率下跌至疫情流行之前的水平為止。

這項建議目前在國會得到另外17名議員附和。

