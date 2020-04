醫學界發現新型冠狀病毒會攻擊心臟等重要器官（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

醫學界發現,新型冠狀病毒除了導致肺炎外,還可攻擊心臟等重要器官。

專家表示,新型冠狀病毒進入人體後,便尋找ACE2受體。

舊金山加大傳染病學教授陳子平說:「病毒喜歡肺部,因為肺部有很多ACE2受體,新冠病毒尋找它來附著,像找一張床來睡。」

陳子平表示,除了肺部以外,人的心臟也有ACE2受體,病毒通過ACE2受體攻擊人體器官。

陳子平說:「ACE2受體不單請存於肺部,其他器官也有,主要是心臟,目前還未完全了解,但新冠病毒引致的心臟問題很多,不只是肺部,肺部是主要問題,可能病毒也攻擊心臟,流感也有類似情況,不常見,但曾發生。」

專家表示,新型冠狀病毒除了破壞肺部,引發肺炎外,也會攻擊心臟,引發心臟衰竭、心律不整等。

除此之外,醫生最近還發現,新型肺炎病人體內出現血塊,一旦出現血塊,便可能會導致血管栓塞,心臟病發、肺栓塞等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。