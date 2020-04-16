醫學界發現新型冠狀病毒會攻擊心臟等重要器官（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

醫學界發現，新型冠狀病毒除了導致肺炎外，還可攻擊心臟等重要器官。

專家表示，新型冠狀病毒進入人體後，便尋找ACE2受體。

舊金山加大傳染病學教授陳子平說：「病毒喜歡肺部，因為肺部有很多ACE2受體，新冠病毒尋找它來附著，像找一張床來睡。」

陳子平表示，除了肺部以外，人的心臟也有ACE2受體，病毒通過ACE2受體攻擊人體器官。

陳子平說：「ACE2受體不單請存於肺部，其他器官也有，主要是心臟，目前還未完全了解，但新冠病毒引致的心臟問題很多，不只是肺部，肺部是主要問題，可能病毒也攻擊心臟，流感也有類似情況，不常見，但曾發生。」

專家表示，新型冠狀病毒除了破壞肺部，引發肺炎外，也會攻擊心臟，引發心臟衰竭、心律不整等。

除此之外，醫生最近還發現，新型肺炎病人體內出現血塊，一旦出現血塊，便可能會導致血管栓塞，心臟病發、肺栓塞等。

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