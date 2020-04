【KTSF 郭柟報導】

加州公路巡警(CHP)表示,自從居家抗疫令實施後,在灣區超速駕駛的司機大增。

CHP表示,今年3月中至3月尾期間,因為超過時速100英里駕駛而被票控的人數急增至543人,比去年同期多約100人。

至於超過法定65英里時速的票控數目,就因為路上少了駕駛者而減少。

有司機都表示,留意多了車輛超速駕駛,覺得他們很危險,雖然大部份人在家工作,但是仍有很多必要行業的員工要開車上班。

CHP提醒民眾,當局在路上的執法人員並沒有減少,反而因為路上比較空蕩,更加容易針對超速司機執法。

