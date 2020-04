CDC估計美國今冬或出現第二波新型肺炎疫情

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)總監警告說,新冠狀病毒有可能令美國在下一個冬季出現第二波傳染。

CDC總監Robert Redfield醫生週三警告說,如果新型肺炎遵循一個季節性模式散播,美國將會在下一個冬季出現第二波傳播。

他接受媒體訪問時表示,必須假設這個好像流感一樣,都是有季節性,他指出,疫症有可能在美國返回頭,而最重要是做好應對準備。

Redfield醫生說:「我們將有另一場戰役於下個冬季,因此現在要花時間提升測試能力,擴大公衛功能,及早認出個案,追蹤接觸史並隔離,我稱之為”封殺和處置”。」

特朗普總統希望各個州可以最快在5月1日之前重新啟動經濟,但CDC就擔心,今個秋天的情況,可能必須再次實施社交距離的抗疫措施,以便到了下一個季節,疫情就可以受到控制。

哈佛大學的研究人員就在週二刊登了一項研究指出,如果還未研發出一種疫苗,社交隔離措施就有需要延長,或斷斷續續地執行到2022年。

