加州推新一輪紓困政策 無證移民也可領援助金（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州死亡人數增加63人,累計死亡人數821人,目前有24,424人確診,在深切治療部(ICU)留醫的就有1,175人,州長紐森新一輪經濟紓困政策,擴大失業援金服務,包括補助無證移民和自顧人士等。

加州將會投入大約1,250萬元,由下個月起為無證移民工人提供最多1,000元的援助金。

紐森表示,無證移民佔重要行業的勞動人口一成,例如醫療服務、農業、製造業和建築等,但他們卻無法獲得聯邦的失業援助金。

加州由上月至今,已有270萬人申領失業,紐森頒佈了行政命令,為加州就業發展部加派大約1,340人手延長提供申領失業援助的接線服務時間,由下星期一開始,每日的早上8時至晚上8時,都會有人接線,為有需要的居民申領失業。

另外,聯邦疫情失業援助計劃PUA由4月28日開始在加州接受申請,主要是幫助自顧人士、外判員工、工資數據未能申領失業的人士,或者是用盡失業金的人士等提供緊急失業援助,在申請後的24至48小時內,將錢轉帳落申領人士的戶口。

另外,紐森又計劃為目前就業人士提供援助,幫他們繼續留在工作岡位。

在測試方面,紐森說會繼續在州內增加測試數量,目前全州有637個測試站,每日平均做到大約9,400個測試。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。