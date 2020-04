鍾南山稱中國爆發新冠疫情說法不恰當

【有線新聞】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山,接受內地傳媒訪問時說,外界指中國爆發新冠疫情說法不恰當。

鍾南山說:「在1月份的時候,大家都說中國發生新冠疫情的爆發,這個提法是不恰當的。實際上,準確來說,應該是在中國的武漢地區大爆發,因為那個地方確實是大爆發,但是在其他地方,比如說在廣東、在浙江,一直到現在也就1,000多人,不叫「大爆發」,而武漢是上萬、上萬,幾萬這樣的。」

他說中國用了一個月就有效控制疫情,三個多月後病例和傳播已經降到最低,認為這方面很值得其他國家學習。

雖然內地疫情受控,但由於國外疫情仍然嚴重,他說防控工作仍然不可以鬆懈:「凡是有交流的話,他進來以後就有可能對我們本土的人進行傳染,重新發生一些疾病,但是這個風險是永遠都存在的,因為我們不可能沒有交流。」

至於復工、復產、復課會不會造成大規模感染,鍾南山認為現時本地個案已經很少,如果做好自我防護,相信互相傳染的機會不大,但目前無法判斷,新型肺炎病毒在夏天會不會減少,明年又會否重來,認為有效的應對方法,仍然是要靠疫苗。

由沙士到新型肺炎,鍾南山一直都被視為內地最有公信力的專家,他說自己只是講真話:「公信力往往是來自於你講的是不是實話,是來自於你講的情況,是不是跟實際情況符合,要是一次一次都符合,而且也是實話的話,自然大家相對比較相信你。也就是說你掌握了多少,你認識了多少,你就講多少,不要做大膽的預測,或者沒有根據的評估。」

