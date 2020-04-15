鍾南山稱中國爆發新冠疫情說法不恰當

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中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，接受內地傳媒訪問時說，外界指中國爆發新冠疫情說法不恰當。

鍾南山說：「在1月份的時候，大家都說中國發生新冠疫情的爆發，這個提法是不恰當的。實際上，準確來說，應該是在中國的武漢地區大爆發，因為那個地方確實是大爆發，但是在其他地方，比如說在廣東、在浙江，一直到現在也就1,000多人，不叫「大爆發」，而武漢是上萬、上萬，幾萬這樣的。」

他說中國用了一個月就有效控制疫情，三個多月後病例和傳播已經降到最低，認為這方面很值得其他國家學習。

雖然內地疫情受控，但由於國外疫情仍然嚴重，他說防控工作仍然不可以鬆懈：「凡是有交流的話，他進來以後就有可能對我們本土的人進行傳染，重新發生一些疾病，但是這個風險是永遠都存在的，因為我們不可能沒有交流。」

至於復工、復產、復課會不會造成大規模感染，鍾南山認為現時本地個案已經很少，如果做好自我防護，相信互相傳染的機會不大，但目前無法判斷，新型肺炎病毒在夏天會不會減少，明年又會否重來，認為有效的應對方法，仍然是要靠疫苗。

由沙士到新型肺炎，鍾南山一直都被視為內地最有公信力的專家，他說自己只是講真話：「公信力往往是來自於你講的是不是實話，是來自於你講的情況，是不是跟實際情況符合，要是一次一次都符合，而且也是實話的話，自然大家相對比較相信你。也就是說你掌握了多少，你認識了多少，你就講多少，不要做大膽的預測，或者沒有根據的評估。」

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