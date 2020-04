新冠疫情致大量民眾失業 各有辛酸故事

【KTSF 蔡璐陽報導】

讓美國民眾擔心的不止是疫情,還有因為新冠病毒蔓延而造成的大量人員失業,就在過去3週,已經有1,600萬人登記失業,在每個失業的人背後都有自己的辛酸故事。

41歲的Reign Free在一個月前就沒有了收入,她在奧克蘭經營着一間為聚會提供餐飲的公司,疫情爆發之前,她曾經每天都有訂單,到現在已經一個月,沒有客戶上門,她暫時解僱了所有的員工,可是仍然不確定是否有足夠的資金用於未來的支出。

Free說:「我開始查找能夠申請的緊急救助金,但是發現我不符合資格。」

Free也很害怕,如果情況繼續發展下去,她可能都無法負擔自己和兒子的生活。

而在東岸生活在紐約的36歲的自由職業者Carly Ozard Olivia,身兼演員、歌手、作曲者,以及幫人遛狗數職,不過她的所有工作也在一夜之間全部消失。

起初她感到自己很幸運,符合資格申請失業救助金,但是沒想到申請過程非常困難,她首先要打電話到相關部門申報失業,可是她和很多失業了的朋友紛紛去電,結果不是線路忙就是被掛斷,後來有人通知她,需要撥打另外一個號碼,終於接通,幫她完成了失業申報,但至於如何領取救助金,對方只告訴她讓她等待回話。

Ozard Olivia說:「我和其他很多人都在等待某個人的回覆,就在這時,有音樂人在臉書上說,申請失業金的規定變了。」

於是又有消息說,會有一個表格以電郵的方式傳送給她。

Ozard Olivia說:「現在我的電郵沒有收到任何表格,我不確定現在我應該等電話,還是是說已經不會有電話來通知。」

Ozard Olivia表示,這段時間非常煎熬,每天都很焦慮是否能夠拿到失業津貼,也不知道以後會如何。

而在喬治亞州的41歲Deveon Whitley算是比較幸運,他保住了材料管理員的工作,他工作的公司是生產所有太陽能、電器、航空設備所需的配件,最近這家公司開始生產醫用的防護面罩。

Whitley表示,儘管現在擁有工作,但是他依然擔心面對疫情這份工作是否穩定,一旦沒有了收入,該如何負擔家庭支出。

