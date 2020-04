舊金山加大亞裔健康研究院線上論壇討論疫情（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山加大亞裔健康研究院週二晚舉行線上論壇,討論與新冠病毒相關的議題,並邀請香港傳染病學權威專家袁國勇醫生團隊成員,分享香港對抗疫情的經驗。

香港是亞洲控制新冠病毒疫情較好的一個地區,香港大學醫學院傳染病學專家孔繁毅(Ivan Hung)在分享香港的經驗時稱,最快控制疫情的方法,包括儘早做檢測,確診後立即進行隔離治療,不僅減少傳播機率,而且治癒速度也較快,另外戴口罩、保持社交距離、注意衛生等都是有效的防疫措施。

孔繁毅說:「雖然我們有1,000個案例,但整體死亡率現在基本上小於0.5%,只有4個病人死亡,在併發症和需要到深切治療部的病人低於5%,至今我們只有15人在深切治療部。」

孔繁毅還舉出一個案例,在農曆新年期間,兩名在深圳工作的香港居民返港探親,在家裡與親友聚會吃火鍋及燒烤,最後有20人中招,醫生估計他們集體染病,是因為在家裡要摘口罩吃飯。

另外就是從深圳回來的兩人,雖然當時沒有病徵,但病毒很強,以致全家人染病,其中更特別之處,是中招的八成人有腹瀉症狀。

孔繁毅說:「我們相信是他們不單止透過飛沫將病毒傳染,也都可能是病毒污染了食物,所以他們吃火鍋的時候,就把病毒吃到肚子裡,所以這個群組最特別,就是都有腹瀉的情況,所以絕對吃飯的時候是最高危的,所以千萬不要聚餐,這點很重要。」

孔繁毅還說,新冠病毒的症狀不單只是發燒、乾咳和呼吸短促。

孔繁毅說:「如果味覺有問題,這都是一個很重要的症狀,另外當然就是發燒,發燒很重要,發燒和乾咳要儘快檢測,如果你有腹瀉或其它有痰,都應該做檢測。」

參與論壇的還有舊金山加大傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong),他說加州疫情控制得比紐約州好,除了人口密度低,其次就是採取居家抗疫措施也比紐約州早。

陳子平說:「我們覺得居家抗疫措施,比紐約早6天,在預防死亡和確診案例上與紐約相比是顯得有效的。」

不過陳子平也指出,紐約州檢測的人數要比加州多,孔繁毅則預測,如果對抗新冠病毒疫苗研發成功,最快可能要到明年底才能進入臨床推廣階段。

