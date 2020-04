特朗普稱部分州分可在5月1日復工 由州長決定

【有線新聞】

美國過去一日增加逾2,000人感染新型肺炎、總數突破60萬,特朗普總統認為部分州分可在5月1日復工,但專家警告是過度樂觀。

紐約一名新型肺炎患者入住深切治療部兩週、一度昏迷,終於康復出院。

州長科莫認為,這個全國疫情最嚴峻的州分疫情已見頂,但重啟經濟需要一步步來,由擴大緊急服務範圍開始,而非由總統作主。

他又指「美國沒有國王」,揚言若特朗普在危及公共健康的情況下下令恢復經濟活動,紐約州不會跟從,甚至會訴諸法庭。

特朗普仍然傾向盡快復工,但態度明顯比前一天軟化,指不會施壓:「重啟經濟計劃快將完成,可能會很快、甚至在5月1日前,州長會解封各州,由他們公布何時解封,他們會知道。」

雖然提到州長要尊重總統權力,但特朗普表示會將決定權交給州長,授權他們按各地情況執行。

《華盛頓郵報》取得聯邦緊急事務管理局草擬的文件,當局計劃分三階段「解禁」,先評估社區情況、再增加緊急撥款及防疫物資生產、然後由學校、托兒所開始,逐步解封、復工復課,期間須確保感染率低,及有足夠病床和醫護應對潛在爆發。

但國家過敏和傳染病研究所所長福奇直言,5月1日前重啟經濟是過度樂觀,認為要循序漸進,不能一次過恢復全國經濟活動,否則會導致再次爆發。

