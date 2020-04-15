特朗普稱部分州分可在5月1日復工 由州長決定

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美國過去一日增加逾2,000人感染新型肺炎、總數突破60萬，特朗普總統認為部分州分可在5月1日復工，但專家警告是過度樂觀。

紐約一名新型肺炎患者入住深切治療部兩週、一度昏迷，終於康復出院。

州長科莫認為，這個全國疫情最嚴峻的州分疫情已見頂，但重啟經濟需要一步步來，由擴大緊急服務範圍開始，而非由總統作主。

他又指「美國沒有國王」，揚言若特朗普在危及公共健康的情況下下令恢復經濟活動，紐約州不會跟從，甚至會訴諸法庭。

特朗普仍然傾向盡快復工，但態度明顯比前一天軟化，指不會施壓：「重啟經濟計劃快將完成，可能會很快、甚至在5月1日前，州長會解封各州，由他們公布何時解封，他們會知道。」

雖然提到州長要尊重總統權力，但特朗普表示會將決定權交給州長，授權他們按各地情況執行。

《華盛頓郵報》取得聯邦緊急事務管理局草擬的文件，當局計劃分三階段「解禁」，先評估社區情況、再增加緊急撥款及防疫物資生產、然後由學校、托兒所開始，逐步解封、復工復課，期間須確保感染率低，及有足夠病床和醫護應對潛在爆發。

但國家過敏和傳染病研究所所長福奇直言，5月1日前重啟經濟是過度樂觀，認為要循序漸進，不能一次過恢復全國經濟活動，否則會導致再次爆發。

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