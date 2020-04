紐約州長不同意總統有絕對權力重啟經濟

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統和紐約州長Andrew Cuomo再起衝突,特朗普週一聲稱,自己有絕對的權利去決定重啟個別州分的經濟,不過Cuomo就不同意,甚至表明會就此告上法庭。

特朗普週一說:「就是,當某人是美國總統時,權利是絕對的,就是這樣子。」

Cuomo則對此回應說:「總統昨晚說他有全權決定各州重開的方式和時間,這並非正確的講法。」

Cuomo接受訪問時表示,一旦總統強制定下重啟經濟的時間,而又威脅到紐約州居民生命時,他會告上法庭。

Cuomo說:「若他命令我重開的方式,會危害我州居民的公共安全,我不會這樣做,州政府和聯邦政府會就憲法展開挑戰。」

就連共和黨籍聯邦眾議員Liz Cheney,都引用有關州權利的憲法第10修正案發推文,說聯邦政府並不擁有絕對權力,與此同時,東岸和西岸的多個州長就籌謀怎樣應對疫情。

康湼狄格州州長Ned Lamont說:「州內大部分地區感染還在擴散,這並非放鬆的時候。」

他們並警告說,日後生活的常態將不再一樣。

加州州長紐森說:「可能晚餐的侍應會帶著手套或口罩,餐牌可能是用完即棄。」

紐森更警告說,短期內都不可以有大型群眾聚會,包括運動項目。

明尼蘇達州州長Tim Walz也願意與比鄰的密歇根和威斯康辛州合作,他強調一定要多檢測。

Walz說:「 唯一會出現這種情況,就是有廣泛的檢測。」

哈佛大學研究員表示,保持社交距離可能要持續到2022年,除非能早日研發疫苗。

世衛的專家也指出,新冠病毒會緊追不放,直到有疫苗為止。

另外,南達科他州一間豬肉處理廠爆發新型肺炎,數以百計的人確診,但該州並沒有實施居家抗疫令,有市長就認為,郊野地區受到感染是遲早的事,受疫情影響,農民未必能把農作物運送到市場出售,佛羅里達州有農民要南瓜棄於田野。

美國人生計受影響,食物庫需求大增。

阿拉斯加州糧食庫負責人Jenny DiGrappa說:「我們看到需要支援的個人和家庭,長者和退伍軍人的增長有75%。」

路易斯安那州學校這個學年都會關閉,波士頓大學就警告說,可能到明年1月才會重開,佛州醫務總監Scott Rivkees呼籲州內居民不要掉以輕心。

Rivkees說:「我要再強調不能放鬆,在有疫苗之前,就是會好一陣子,這將會是新常態,我們要適應和保護自己。」

