紐約州長不同意總統有絕對權力重啟經濟

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統和紐約州長Andrew Cuomo再起衝突，特朗普週一聲稱，自己有絕對的權利去決定重啟個別州分的經濟，不過Cuomo就不同意，甚至表明會就此告上法庭。

特朗普週一說：「就是，當某人是美國總統時，權利是絕對的，就是這樣子。」

Cuomo則對此回應說：「總統昨晚說他有全權決定各州重開的方式和時間，這並非正確的講法。」

Cuomo接受訪問時表示，一旦總統強制定下重啟經濟的時間，而又威脅到紐約州居民生命時，他會告上法庭。

Cuomo說：「若他命令我重開的方式，會危害我州居民的公共安全，我不會這樣做，州政府和聯邦政府會就憲法展開挑戰。」

就連共和黨籍聯邦眾議員Liz Cheney，都引用有關州權利的憲法第10修正案發推文，說聯邦政府並不擁有絕對權力，與此同時，東岸和西岸的多個州長就籌謀怎樣應對疫情。

康湼狄格州州長Ned Lamont說：「州內大部分地區感染還在擴散，這並非放鬆的時候。」

他們並警告說，日後生活的常態將不再一樣。

加州州長紐森說：「可能晚餐的侍應會帶著手套或口罩，餐牌可能是用完即棄。」

紐森更警告說，短期內都不可以有大型群眾聚會，包括運動項目。

明尼蘇達州州長Tim Walz也願意與比鄰的密歇根和威斯康辛州合作，他強調一定要多檢測。

Walz說：「 唯一會出現這種情況，就是有廣泛的檢測。」

哈佛大學研究員表示，保持社交距離可能要持續到2022年，除非能早日研發疫苗。

世衛的專家也指出，新冠病毒會緊追不放，直到有疫苗為止。

另外，南達科他州一間豬肉處理廠爆發新型肺炎，數以百計的人確診，但該州並沒有實施居家抗疫令，有市長就認為，郊野地區受到感染是遲早的事，受疫情影響，農民未必能把農作物運送到市場出售，佛羅里達州有農民要南瓜棄於田野。

美國人生計受影響，食物庫需求大增。

阿拉斯加州糧食庫負責人Jenny DiGrappa說：「我們看到需要支援的個人和家庭，長者和退伍軍人的增長有75%。」

路易斯安那州學校這個學年都會關閉，波士頓大學就警告說，可能到明年1月才會重開，佛州醫務總監Scott Rivkees呼籲州內居民不要掉以輕心。

Rivkees說：「我要再強調不能放鬆，在有疫苗之前，就是會好一陣子，這將會是新常態，我們要適應和保護自己。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。