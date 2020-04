【KTSF】

受到新冠病毒疫情影響,特朗普總統要求延遲2020年的人口普查作業。

特朗普週一透露,他將會要求人口普查作業大幅延期,因為他要確保普查工作能安全又準確地進行。

不過特朗普並未具體說可能會延期到甚麼時候,只強調原先人口普查局提出的延期4個月並不足夠。

每十年一次的人口普查,今年剛剛展開不久就碰上新冠肺炎疫情。

根據聯邦法律,部分普查資料原本必須在今年底前完成統計,如果人口普查作業延期,也將導致統計作業來不及在年底前完成。

