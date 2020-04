舊金山4間華人經營餐館被爆竊破壞 社區籌款助維修（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區Balboa街4間由華裔經營的餐館,上星期被連環毀壞及爆竊,案件已經轉交警方總部專案組負責,有社區熱心人士在短短幾天內,為受影響的餐館籌得4,000元,資助它們的維修費。

Balboa街由34街至37街一段,4間上星期五清晨被毀壞及爆竊的餐館,大部分仍照常營業,被打破的玻璃門用木板封住。

受害餐館之一,位於34街夾Balboa的鄉村風味,店內有閉路電視錄下案發經過,不過老闆指,片段已經交給警方,他亦希望息事寧人,繼續做生意,因此不願公開片段,他只肯透露賊人疑似是一名白人男子。

在同一個路段的另一間中餐館亦是受害人之一,幸好的是玻璃只是裂了,賊人沒有進去偷竊,不過擔心治安的問題,老闆在店鋪不需營業的時候,亦在玻璃上加裝這些木板。

兩個街口外的Little Henry’s意大利餐廳,同樣由華裔經營,上星期五早上,老闆收到警察的通知,才知道店鋪被爆竊。

Little Henry’s餐館老闆說:「我不知道,是警察叫我來,我一來到一看,什麼都爛掉了,(有甚麼爛了?)大門,偷了我4部iPad,還有偷走幾百塊。」

老闆表示,當時店面還留下一滴滴血跡,相信是賊人打破玻璃門受傷所致,警方已經派人採證,老闆在這裡經營餐館30多年,她表示治安一向很好。

老闆說:「很恐怖,你知道嗎?生意是沒有生意,這樣毀壞,很害怕,(平時治安怎樣?)很好的,很好,是這陣子不知為甚麼,變成這樣,大家都害怕。」

列治文區分警局副局長Aaron Pera向本台表示,案件已經交由總部爆竊案調查組跟進,不排除是同一人所為,警方已有多個線索,但為了不影響調查,不便對外公開。

副局長提醒商戶,所有貴重物品,包括是裝小費的罐、電子產品及收銀機,都不可以露眼。

Pera說:「我們希望商戶將所有引人注意,讓人想爆竊的物品,移到玻璃窗外的位置,有任何貴重物品,不應該顯露人前,這樣就不會引人犯罪。」

警方亦指,Balboa商圈是區內大型的商業區,他們很重視那一帶的安全。

Pera說:「 我們知道這些罪案後,已經在該處增加巡邏,市民沒有見到我們,但我們確實有到處巡邏。」

這宗連環爆竊案發生後,有Balboa街商戶代表,用了短短數天時間在網上籌款,至今籌得近4,000元。

Balboa街商戶代表邁珍(Marjan Philhour)說:「當商戶被毀壞及爆竊,損失的不只有眼前所見,更慘重的是情緒上,心理上的損傷,我們的社區值得擁有更好的。」

這筆錢預計將會平均分給4間受害商鋪,資助他們的維修費,募捐活動仍然會繼續。

