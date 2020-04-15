舊金山4間華人經營餐館被爆竊破壞 社區籌款助維修（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山列治文區Balboa街4間由華裔經營的餐館，上星期被連環毀壞及爆竊，案件已經轉交警方總部專案組負責，有社區熱心人士在短短幾天內，為受影響的餐館籌得4,000元，資助它們的維修費。

Balboa街由34街至37街一段，4間上星期五清晨被毀壞及爆竊的餐館，大部分仍照常營業，被打破的玻璃門用木板封住。

受害餐館之一，位於34街夾Balboa的鄉村風味，店內有閉路電視錄下案發經過，不過老闆指，片段已經交給警方，他亦希望息事寧人，繼續做生意，因此不願公開片段，他只肯透露賊人疑似是一名白人男子。

在同一個路段的另一間中餐館亦是受害人之一，幸好的是玻璃只是裂了，賊人沒有進去偷竊，不過擔心治安的問題，老闆在店鋪不需營業的時候，亦在玻璃上加裝這些木板。

兩個街口外的Little Henry’s意大利餐廳，同樣由華裔經營，上星期五早上，老闆收到警察的通知，才知道店鋪被爆竊。

Little Henry’s餐館老闆說：「我不知道，是警察叫我來，我一來到一看，什麼都爛掉了，（有甚麼爛了？）大門，偷了我4部iPad，還有偷走幾百塊。」

老闆表示，當時店面還留下一滴滴血跡，相信是賊人打破玻璃門受傷所致，警方已經派人採證，老闆在這裡經營餐館30多年，她表示治安一向很好。

老闆說：「很恐怖，你知道嗎？生意是沒有生意，這樣毀壞，很害怕，（平時治安怎樣？）很好的，很好，是這陣子不知為甚麼，變成這樣，大家都害怕。」

列治文區分警局副局長Aaron Pera向本台表示，案件已經交由總部爆竊案調查組跟進，不排除是同一人所為，警方已有多個線索，但為了不影響調查，不便對外公開。

副局長提醒商戶，所有貴重物品，包括是裝小費的罐、電子產品及收銀機，都不可以露眼。

Pera說：「我們希望商戶將所有引人注意，讓人想爆竊的物品，移到玻璃窗外的位置，有任何貴重物品，不應該顯露人前，這樣就不會引人犯罪。」

警方亦指，Balboa商圈是區內大型的商業區，他們很重視那一帶的安全。

Pera說：「 我們知道這些罪案後，已經在該處增加巡邏，市民沒有見到我們，但我們確實有到處巡邏。」

這宗連環爆竊案發生後，有Balboa街商戶代表，用了短短數天時間在網上籌款，至今籌得近4,000元。

Balboa街商戶代表邁珍（Marjan Philhour）說：「當商戶被毀壞及爆竊，損失的不只有眼前所見，更慘重的是情緒上，心理上的損傷，我們的社區值得擁有更好的。」

這筆錢預計將會平均分給4間受害商鋪，資助他們的維修費，募捐活動仍然會繼續。

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