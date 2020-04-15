Santa Clara縣疫情有減緩趨勢 但未走出低谷

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員表示，雖然在居家抗疫的措施下，疫情有減緩的趨勢，但仍未走出低谷，要完全恢復正常還有很長的路要走。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說：「我們每日的案例趨穩定，通常每日是50到100宗新例，死亡案例有增加但緩慢。」

Cody表示，案例上升趨勢呈穩定狀態，顯示Santa Clara縣自3月16號宣布實施居家抗疫措施後取得一定成效，但仍不能鬆懈。

Cody說：「我想強調，我們並未走出低谷，我們仍可能是在開始階段，一個十分長的馬拉松，在該縣、該地區乃至全國。」

Cody說，他們目前的主要任務是群體合作，與本地、州及聯邦官員，以及專家共同研究，未來控制疫情的焦點工作，首先要保障醫院的醫護人員有足夠的PPE防疫物資，第二是增加病毒檢測資源，第三是繼續沿襲疫情剛開始時對每個案例和接觸者都追蹤調查，之所以目前做不到，是因為案例突然激增後，無法用現有的資源追蹤所有案例。

Cody認為，儘管居家抗疫已經持續近一個月，但有可能會繼續延長。

Cody說：「我們取得進步，有安定下來，我們需要更加安定，這就是為甚麼如果我們解除居家抗疫令，重新啟動商業，我們就會很快回到原本狀態。」

另外，縣衛生部門現在強烈建議，民眾外出應戴口罩或遮住臉部，但不建議大量使用，優先給醫護人員的醫用級別口罩。

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