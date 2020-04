Santa Clara縣疫情有減緩趨勢 但未走出低谷

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員表示,雖然在居家抗疫的措施下,疫情有減緩的趨勢,但仍未走出低谷,要完全恢復正常還有很長的路要走。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說:「我們每日的案例趨穩定,通常每日是50到100宗新例,死亡案例有增加但緩慢。」

Cody表示,案例上升趨勢呈穩定狀態,顯示Santa Clara縣自3月16號宣布實施居家抗疫措施後取得一定成效,但仍不能鬆懈。

Cody說:「我想強調,我們並未走出低谷,我們仍可能是在開始階段,一個十分長的馬拉松,在該縣、該地區乃至全國。」

Cody說,他們目前的主要任務是群體合作,與本地、州及聯邦官員,以及專家共同研究,未來控制疫情的焦點工作,首先要保障醫院的醫護人員有足夠的PPE防疫物資,第二是增加病毒檢測資源,第三是繼續沿襲疫情剛開始時對每個案例和接觸者都追蹤調查,之所以目前做不到,是因為案例突然激增後,無法用現有的資源追蹤所有案例。

Cody認為,儘管居家抗疫已經持續近一個月,但有可能會繼續延長。

Cody說:「我們取得進步,有安定下來,我們需要更加安定,這就是為甚麼如果我們解除居家抗疫令,重新啟動商業,我們就會很快回到原本狀態。」

另外,縣衛生部門現在強烈建議,民眾外出應戴口罩或遮住臉部,但不建議大量使用,優先給醫護人員的醫用級別口罩。

