聯邦政府救助小商業資金料週五用罄

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府說2.2萬億元的經濟紓困法案中,救助小商業的資助撥款最快在本星期五就用盡資金,但現時白宮與國會就小商業額外撥款問題陷入僵局。

特朗普政府官員警告說,受疫情影響,救助小商業的接近3,500億元貸款計畫,可能最快在本星期五用盡資金,因此特朗普政府要求國會再額外注資2,500億元入這個貸款計畫,暫時未知國會議員本星期對這項撥款提議是否達成妥協,尤其是民主黨領袖提出異議。

他們認為,額外撥款應該用來優先救助州和地方政府、醫院、食物援助,以及疫苗的快速測試。

全國州長協會已經呼籲國會再額外分配5,000億元撥款給各個州政府,以彌補州府收益的短缺,這個款額等於是民主黨人要求的兩倍有多。

再加上在抗疫令下,大部份議員都不願意返回國會山莊,令到談判更加複雜,眾議院將會押後到5月4日復會,參議院也會在一星期後才開會。

財政部資料顯示,已經有超過4,600間貸款機構獲批撥款超過2,300億元,有人擔心,如果不獲聯邦政府保證再額外注資入這個小商業貸款計畫,銀行將停止批出貸款給小商業。

