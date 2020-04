【有線新聞】

前總統奧巴馬公開支持前副總統拜登,代表民主黨出戰總統大選。

奧巴馬稱:「如果說國家遇上重大危機時學到甚麼,那就是守望相助的精神,不能局限於我們家中或工作處所、我們的社區或宗教場所,也必須展示在政府中,因此我自豪地宣布支持拜登競逐美國總統。」

奧巴馬形容拜登是他當總統時的最佳拍檔,熟悉政府運作,將民眾利益放在首位,並成功領導應對H1N1和伊波拉疫情的工作。

拜登則感謝奧巴馬的支持,強調會繼續力求進步。

