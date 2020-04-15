紐森指加州疫情過去後 餐館經營模式將有變化

【KTSF】

加州州長紐森週二表示，就算疫情過去，未來餐館的經營模式也會發生變化，員工會戴上手套和口罩，餐檯密度會減少，同時可能要使用用完即棄的餐牌，業界對此又如何適應呢？

紐森說：「我認為利潤將會發生改變，我想餐館的結構將會發生改變，我想我們的社交將會發生改變，我想我們可能會見到在餐館的人，在那工作的人或者是顧客，甚至會經常帶上口罩。」

隨著疫情的爆發，未來就算經濟重啟，餐館業的運作也將發生變更。

經營著現代印度餐館的東主Anjan Mitra坦言，如果必須降低餐檯密度，利潤也一定會下降。

位於南灣Saratoga市擁有近70年歷史的Plumed Horse，一早就開始適應，3月初他們已將餐檯間隔拉開到6呎，並為所有員工提供手套。

不過並非所有的餐館都能生存下來，部分餐館還沒熬過疫情，就決定要關門，其中不乏75年歷史的老店。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。