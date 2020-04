【KTSF】

加州州長紐森週二在記者會上表示,所有大型活動在夏季結束前都會被禁止,一年一度在6月底舉行的舊金山同志榮耀大遊行也宣布取消,但有些活動則暫時未取消。

今年舊金山同志榮耀大遊行來到第50年,組織者原本預計有上百萬人參加。

紐森指,所有大型活動最好在疫苗成功研發,或者群體免疫成功之後才能舉辦,原本在5月舉辦的舊金山狂歡節則推遲,但主辦方就表示不會取消,並希望在9月勞工節長周末舉行活動。

而一年一度於8月在金門公園舉行的Outside Lands音樂節,則暫時未有宣布延遲或者取消。

