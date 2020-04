【KTSF】

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)週三宣布,該州民眾如果要外出,或會與其他人有緊密接觸,必須要戴上口罩。

根據科莫新簽發的行政命令,任何人身處鬧市、公共交通工具,或任何不能保持6呎社交距離的地方,都需要戴上口罩,這道行政命令與紐約市府早前的建議類似,將於週五生效。

科莫表示,行政命令推行初期,不會對違令者處罰,但他呼籲商戶應要求顧客這樣做。

紐約市長白思豪週三亦呼籲商舖要求顧客戴口罩,以保障員工的健康。

紐約州週二再有752人死於新型肺炎,過去一個月累計奪去逾11,000條人命。

紐約市在疫情期間,還有3,000多人可能死於新型肺炎,但尚未經化驗證實。

