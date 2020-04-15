Hayward新冠病毒測試點搬家 讓更多人在空曠地點測試（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Hayward市將當地新型冠狀病毒測試點，從原來接近民居的7號消防局搬到加州州立大學東灣分校校園，可容納更多人在較空曠的地點接受測試。

Hayward市府與加州州立大學東灣分校合作，在校園的A停車場設立新型肺炎測試站，目前學校關閉，沒有學生上課。

Hayward市府指，這裡地方較大，遠離民居，可以容納較多汽車進入。

市府設立測試點，其中一個主要目的是減少有症狀的人士湧到醫院和診所，接受測試的條件是，必需有症狀，包括發燒，體溫高於華氏100度，並且有咳嗽或氣促等症狀，不需要醫生的轉介。

Hayward消防局發言人Don Nichelson說：「我們的宣傳做得不錯，較一開始時，我們沒有拒絕那麼多人，對我們是好事，少些人，人流穩定。」

測試點向所有人開放，無論他們是否當地居民，也不會過問移民身份，醫護人員和消防警察可打電話預約，(510) 583-4949，開放時間是星期二到星期日，早上9點到下午6點。

Hayward市一開始時在市內第7號消防局設立測試站，當時26%接受測試的人呈陽性反應，目前確診人數百分比有下降趨勢。

當局表示，上星期六至今總共測試了2,800人，其中198人確診，即是接近一成人確診。

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