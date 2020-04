Hayward新冠病毒測試點搬家 讓更多人在空曠地點測試（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Hayward市將當地新型冠狀病毒測試點,從原來接近民居的7號消防局搬到加州州立大學東灣分校校園,可容納更多人在較空曠的地點接受測試。

Hayward市府與加州州立大學東灣分校合作,在校園的A停車場設立新型肺炎測試站,目前學校關閉,沒有學生上課。

Hayward市府指,這裡地方較大,遠離民居,可以容納較多汽車進入。

市府設立測試點,其中一個主要目的是減少有症狀的人士湧到醫院和診所,接受測試的條件是,必需有症狀,包括發燒,體溫高於華氏100度,並且有咳嗽或氣促等症狀,不需要醫生的轉介。

Hayward消防局發言人Don Nichelson說:「我們的宣傳做得不錯,較一開始時,我們沒有拒絕那麼多人,對我們是好事,少些人,人流穩定。」

測試點向所有人開放,無論他們是否當地居民,也不會過問移民身份,醫護人員和消防警察可打電話預約,(510) 583-4949,開放時間是星期二到星期日,早上9點到下午6點。

Hayward市一開始時在市內第7號消防局設立測試站,當時26%接受測試的人呈陽性反應,目前確診人數百分比有下降趨勢。

當局表示,上星期六至今總共測試了2,800人,其中198人確診,即是接近一成人確診。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。