東灣一市議員祖母住護老院染疫亡

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東灣Hayward市的Gateway護老院出現第十名因感染新型肺炎而逝世的院友，死者是Union City一名市議員的祖母。

Union City市議員Jamie Patino在Facebook發文，指他的84歲祖母Emma Patino週一晚在Kaiser醫院離世，他感激各人的支持，但指出會對涉事人士作出追究，但是現時只希望悼念祖母。

Gateway護老院上星期爆發集體感染，至今有41名院友和25名員工確診，其中十名院友死亡。

Alameda縣衛生部頒布了新令，要求護老院等長期護理中心，所有醫護人員和訪客必須戴口罩，進入護老院之前，必須先量體溫，發燒的人士不准進入等。

當局指過去幾星期一直對縣內護老院發出建議和指引，但是一些護老院並都沒有跟從。

Patino認為縣府新措施實施得有點太遲，他希望將來要加強監察測護老院。

有在Gateway護老院內，染病過身死者的家屬計劃就此事起訴護老院，代表律師表示正調查，院內員工在接觸院友時，有無戴保護衣和口罩等防疫措施。

Orinda護老院就再多4人染病後不治，院內累計50人確診，其中27名是院友，23名是員工。

另外，Sonoma縣府成為灣區首個縣立法，指令民眾必須戴口罩出街，除了自己家居之外，如果進入室內場所，或在室外不能保持6呎社交距離情況下，都必須戴口罩，由星期五開始生效，違例者可被判輕罪或罰款。

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