東灣一市議員祖母住護老院染疫亡

【KTSF】

東灣Hayward市的Gateway護老院出現第十名因感染新型肺炎而逝世的院友,死者是Union City一名市議員的祖母。

Union City市議員Jamie Patino在Facebook發文,指他的84歲祖母Emma Patino週一晚在Kaiser醫院離世,他感激各人的支持,但指出會對涉事人士作出追究,但是現時只希望悼念祖母。

Gateway護老院上星期爆發集體感染,至今有41名院友和25名員工確診,其中十名院友死亡。

Alameda縣衛生部頒布了新令,要求護老院等長期護理中心,所有醫護人員和訪客必須戴口罩,進入護老院之前,必須先量體溫,發燒的人士不准進入等。

當局指過去幾星期一直對縣內護老院發出建議和指引,但是一些護老院並都沒有跟從。

Patino認為縣府新措施實施得有點太遲,他希望將來要加強監察測護老院。

有在Gateway護老院內,染病過身死者的家屬計劃就此事起訴護老院,代表律師表示正調查,院內員工在接觸院友時,有無戴保護衣和口罩等防疫措施。

Orinda護老院就再多4人染病後不治,院內累計50人確診,其中27名是院友,23名是員工。

另外,Sonoma縣府成為灣區首個縣立法,指令民眾必須戴口罩出街,除了自己家居之外,如果進入室內場所,或在室外不能保持6呎社交距離情況下,都必須戴口罩,由星期五開始生效,違例者可被判輕罪或罰款。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。