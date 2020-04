【KTSF】

國稅局(IRS)週三上線一個新的網上應用程式「Get My Payment」,方便民眾追蹤聯邦紓困金的發放情況。

民眾可使用該應用程式,或登錄到國稅局的網站,提供社安卡號碼、生日、郵寄地址,查詢紓困​金的發放進度。

2018或2019年報稅時沒有選擇直接存款的民眾,也可透過應用程式或網站提供報稅的資料,藉此輸入銀行賬戶號碼。

無需報稅又合資格申領舒困金的民眾,也可輸入簡單的個人資料提出申請。

查詢詳情,可以上網到:http://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

