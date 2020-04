針對亞裔仇恨犯罪網站在全美接獲逾1.4萬份報告（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個收集針對亞裔仇恨犯罪的網站自3個星期開始以來,已經收集到全國超過14,000份報告,代表舊金山的加州眾議員丁右立週二舉行網上社區會議,分析這些報告。

根據亞太政策與規劃委員會和華人權益促進會,針對新冠病毒引發的歧視和暴力事件設立的報告網站,3個星期內收到超過14,000份報告,當中有近七成受到語言上的騷擾,超過兩成的人遭到閃避,還有受害人被人動手、咳嗽或吐痰,在工作場所或網上被歧視,甚至被拒絕提供服務,或登上交通工具。

而這些歧視事件,超過九成是因為受害人的族裔,其中也有因為配戴口罩而被歧視。

受歧視場所有接近45%是在工作場所,其他地方包括公園、公共交通工具、私人住宅、網上、公共場所,甚至是學校和祈禱場所。

這些報告來自全美46個州,48%來自加州,女性受害人比男性受害人多出一倍。

華人權益促進會執行主任崔貞文說:「這可能因為女性傾向於會舉報,但我們也知道女性在街上比較會經歷騷擾,然後還有人們對女性的刻板印象,認為她們比較馴良,不太會反擊,有不同因素,也有可能更多女性出外做差事,例如買食物,是這肯定的是讓人煩惱的趨勢。」

會議人士表示,隨著一些人在媒體炒作議題,歧視事件會持續甚至惡化,要如何對這類事件反應,會議人士表示,可以離開現場或找人支援,但是也可以從教育方面著手。

舊金山州立大學亞洲系教授Russell Jeung說:「需要有更多反對欺凌美籍亞裔的內容,讓可能犯錯的人更會體諒別人,例如有更多事件在商店發生,我們可以要求政府和企業貼上尊重個別顧客族裔背景的告示牌。」

丁右立補充說,這應該是所有社區團結的時刻.

丁右立說:「這從來不是我們單獨反抗,而是和其他社區站在一起,對抗仇恨和暴力,說這些是錯的動作,不是我們社區或國家應有的,不是我們現在應在做的事。」

