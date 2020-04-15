針對亞裔仇恨犯罪網站在全美接獲逾1.4萬份報告（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個收集針對亞裔仇恨犯罪的網站自3個星期開始以來，已經收集到全國超過14,000份報告，代表舊金山的加州眾議員丁右立週二舉行網上社區會議，分析這些報告。

根據亞太政策與規劃委員會和華人權益促進會，針對新冠病毒引發的歧視和暴力事件設立的報告網站，3個星期內收到超過14,000份報告，當中有近七成受到語言上的騷擾，超過兩成的人遭到閃避，還有受害人被人動手、咳嗽或吐痰，在工作場所或網上被歧視，甚至被拒絕提供服務，或登上交通工具。

而這些歧視事件，超過九成是因為受害人的族裔，其中也有因為配戴口罩而被歧視。

受歧視場所有接近45%是在工作場所，其他地方包括公園、公共交通工具、私人住宅、網上、公共場所，甚至是學校和祈禱場所。

這些報告來自全美46個州，48%來自加州，女性受害人比男性受害人多出一倍。

華人權益促進會執行主任崔貞文說：「這可能因為女性傾向於會舉報，但我們也知道女性在街上比較會經歷騷擾，然後還有人們對女性的刻板印象，認為她們比較馴良，不太會反擊，有不同因素，也有可能更多女性出外做差事，例如買食物，是這肯定的是讓人煩惱的趨勢。」

會議人士表示，隨著一些人在媒體炒作議題，歧視事件會持續甚至惡化，要如何對這類事件反應，會議人士表示，可以離開現場或找人支援，但是也可以從教育方面著手。

舊金山州立大學亞洲系教授Russell Jeung說：「需要有更多反對欺凌美籍亞裔的內容，讓可能犯錯的人更會體諒別人，例如有更多事件在商店發生，我們可以要求政府和企業貼上尊重個別顧客族裔背景的告示牌。」

丁右立補充說，這應該是所有社區團結的時刻．

丁右立說：「這從來不是我們單獨反抗，而是和其他社區站在一起，對抗仇恨和暴力，說這些是錯的動作，不是我們社區或國家應有的，不是我們現在應在做的事。」

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