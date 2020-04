中國駐舊金山總領事談新冠疫情對中美關係影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國駐舊金山總領事王東華週二在一場個人防護設備捐贈儀式上,接受記者的採訪,談到新冠疫情對中美兩國關係的影響。

中國工商銀行和雲南錫業美國公司,以及中國駐舊金山總領事館共同捐贈上4,600張口罩,以及175個防護衣,給San Mateo縣的前線醫療人員及緊急救難人員,這些設備都是從中國來的,總領事王東華也親自出席捐贈儀式。

王東華說:「就和當時幫助中國,就如同幫助美國一樣,我們現在認為幫助美國,也是幫助中國,也是幫助全世界,你只有把疫情戰勝,我們才可能都恢復正常生活。」

在捐贈儀式開始之前,王東華總領事接受記者的採訪談到新冠肺炎疫情,許多國家包括美國對中國的批評,他說中美兩國是世界最大經濟體,唯有共同合作才能抗疫。

王東華說:「有些人把疫情政治化,特別是對中國對抗疫所做的努力,進行汙名化、妖魔化,甚至藉著疫情攻擊一個國家,攻擊一個國家社會制度,這種作法對於防控疫情毫無益處,最重要就是加強團結共同應對,而不是在那毫無根據打口水仗。」

對於外界質疑中國隱瞞疫情,謊報數字等等,王東華反駁說,中國早在1月3日就已經通知聯邦疾控中心(CDC)。

王東華說:「在美國有一些人把反對中國,做為一種政治上的正確,不管你說甚麼,都認為你是假的,事實上正是因為這樣,他們在說假話,從1月3日開始我們一直跟美國CDC保持溝通聯繫,事實上那些人說法毫無根據,完全出於政治目的。」

中國迄今通報81,000多宗病例,有3,000多人死亡,特朗普總統及多位官員以及不少輿論都高度質疑此數字。

國務卿蓬佩奧在3月時已表示,中國政府是最早知道並確定病毒威脅性,中國錯過疫情初起的黃金時間,讓成千上萬的中國人逃離武漢,上星期他還說,現在還不是報復的時候,中國仍有機會透明公開資訊。

另外,中國留學生包機在上星期六從舊金山飛回了中國上海,根據王東華總領事表示,所有的學生都經過檢測,全部是陰性反應。

上星期六第一班包機載了180名的中國小留學生回上海,包括舊金山、洛杉磯,還有休士頓的小留學生。

王東華說:「這些小孩未成年,在這邊都是依靠監護人來管理,因為現在學校停課,監護人也感覺到不上課,監護起來有一定的難度。」

有傳言包機一張機票5,000美元,王東華僅表示這是商業航班,一切按照市場價格。

