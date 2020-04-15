中國外交部讚世衛權威 嚴重關切美國暫停資助

【有線新聞】

在北京，中國外交部稱讚世衛權威、專業，不可替代，對美國暫停資助表示嚴重關切。

中國外交部發言人趙立堅說：「美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。」

聯合國秘書長古特雷斯表示，現時各國應是團結抗疫，不應削減世衛資源。

歐盟表示深切遺憾批評美方的決定不合理。俄羅斯就譴責美國在全球抗疫期間暫停撥款行為自私。

世衛是否如特朗普所講沒做好本份？

翻查資料，中國內地在去年12月首次通報，武漢出現新型肺炎病例，1月中公開病毒基因圖譜，總幹事譚德塞1月底訪京，與中國國家主席習近平會面，譚德塞曾多次警告各國不能掉以輕心。

1月底，世衛將新型肺炎列為「國際關注突發公共衛生事件」，並反對向中國實施旅遊限制，以加拿大流行病學家艾爾沃德為首的聯合專家組，2月到武漢、廣州、北京等地，與中方合作考察疫情，月底發表聯合報告。

到3月中，世衛宣布新型肺炎屬「全球大流行」，這幾個月期間，特朗普曾多次稱讚中國的防疫工作。

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