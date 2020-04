【KTSF】

亞裔市場推廣聯盟3AF在GoFundMe網站發起眾籌活動,希望籌募資金協助受疫情打擊的亞裔社區。

在新型肺炎疫情下,亞裔社區尤其受到打擊,不少小商業正掙扎求存,有些被迫裁員或削減員工工時,甚或無法經營下去而結業。

有見及此,3AF發起一項眾籌活動,集資所得會用於舉行網上講座或教育活動,讓亞裔小商業能取得求助資訊。

在疫情影響下,3AF的年度市場推廣峰會將會押後舉行,而峰會是3AF收集營運經費的主要渠道,眾籌所得會在疫情下協助支付會務及各類基本開支。

集資部分所得也會用於成立獎學金,培育有意晉身亞裔廣告界的大學生。

3AF這次籌款目標是4萬元,籌款網址:www.GoFundMe.com/Donate3AF

