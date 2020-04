【KTSF】

特朗普總統週二表示,已下指示暫停向世界衛生組織撥款,直至美方完成檢討世衛對新型肺炎及中國所發出的警告。

特朗普說,如果該聯合國衛生組織能對來自中國的報告作更佳的調查,新型肺炎應該可以在源頭堵截,救回無數人的性命。

特朗普稱,全球各國有賴世衛與國家合作,確保涉及健康威脅的準確訊息能及時發放。

特朗普指責世衛連基本的職責也履行不來,必須對此負上責任。

但特朗普表示,會繼續與世衛溝通,希望能實現有意義的改革。

