特朗普稱美國經濟活動何時恢復由他決定

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美國累計逾58萬人確診新型肺炎，逾23,000人死亡，東北部和西岸都有州政府組成聯合工作小組，協調日後重啟經濟活動，但特朗普總統宣稱他才有權決定。

美國疫情重災區紐約州，累計死亡人數突破一萬，但新增死亡個案減少，州長科莫有信心只要公眾繼續保持警惕，最壞的時期便已過去。

紐約州、加州和華盛頓州等東北部和西部合共最少十個州分，分別組成工作小組協調復工方案，但特朗普稱，何時恢復經濟活動是由他決定、並非各州長，會於數天內發指引，期望比原定計劃更早重啟國家。

特朗普說：「這是美國總統所決定，我們會跟各州合作，州長們最終會同意，在這方面，美國總統的權力是絕對。」

不過根據美國憲法，維持公共秩序與安全是各州職權，意味各地何時解除限制決定權在州長上。

特朗普又在記者會罕有地播放短片，剪輯了傳媒與民主黨州長讚揚他局部封關。

國家過敏和傳染病研究所所長福奇日前在傳媒訪問中表示，更早落實限制措施或可拯救更多生命，但當時遇上很多阻力。

特朗普之後在社交網站轉發標籤著「解僱福奇」的貼文，但他於記者會上否認有這樣打算：「我喜歡福奇。今天我來到，聽聞我將會解僱福奇。我不會裁掉他，他是個好人。」

福奇則說無意批評特朗普，訪問期間只是在回答假設性問題，強調沒有人強迫他澄清。

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