特朗普稱美國經濟活動何時恢復由他決定

【有線新聞】

美國累計逾58萬人確診新型肺炎,逾23,000人死亡,東北部和西岸都有州政府組成聯合工作小組,協調日後重啟經濟活動,但特朗普總統宣稱他才有權決定。

美國疫情重災區紐約州,累計死亡人數突破一萬,但新增死亡個案減少,州長科莫有信心只要公眾繼續保持警惕,最壞的時期便已過去。

紐約州、加州和華盛頓州等東北部和西部合共最少十個州分,分別組成工作小組協調復工方案,但特朗普稱,何時恢復經濟活動是由他決定、並非各州長,會於數天內發指引,期望比原定計劃更早重啟國家。

特朗普說:「這是美國總統所決定,我們會跟各州合作,州長們最終會同意,在這方面,美國總統的權力是絕對。」

不過根據美國憲法,維持公共秩序與安全是各州職權,意味各地何時解除限制決定權在州長上。

特朗普又在記者會罕有地播放短片,剪輯了傳媒與民主黨州長讚揚他局部封關。

國家過敏和傳染病研究所所長福奇日前在傳媒訪問中表示,更早落實限制措施或可拯救更多生命,但當時遇上很多阻力。

特朗普之後在社交網站轉發標籤著「解僱福奇」的貼文,但他於記者會上否認有這樣打算:「我喜歡福奇。今天我來到,聽聞我將會解僱福奇。我不會裁掉他,他是個好人。」

福奇則說無意批評特朗普,訪問期間只是在回答假設性問題,強調沒有人強迫他澄清。

