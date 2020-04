【KTSF】

北灣Sonoma縣週一下達一項新的命令,從本週五開始,該縣民眾外出時必須要遮蓋口鼻,有當地居民表示贊成。

Sonoma縣衛生官員表示,當局預計確診個案會持續上升,因此下達遮蓋口鼻的命令,來加強防疫措施。

該命令要求民眾離開家門,進入另一個室內地方之前,或者到任何室內室外地方,無辦法保持6尺社交距離時,都需要遮蓋面部,無辦法在家工作的核心行業,員工都需要遵守命令。

當局表示,遮蓋面部的不一定是口罩,並且呼籲民眾不要搶購醫用或者N95口罩,可以是布或者其他纖維造的,能夠遮蓋口鼻即可。

命令從本週五開始生效,違反命令將會被罰款或者監禁。

