東灣Vallejo警方正在追緝一名涉嫌在店舖高買的女疑犯,她被指在逃走期間曾向追截的保安員咳嗽,成功逃離現場。

事發於上週五傍晚6時,地點在Admiral Callaghan Lane 900號路段一間店舖,女疑犯被指拿著多件貨品,在沒有付款下步出店外。

穿著制服和便衣的店員見狀,立即在店外截停女疑犯,女疑犯這時突然向店員的臉咳嗽,店員為保安全立即後退,女疑犯成功登上接應的車輛逃走。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Vallejo警方,電話:(707) 648-4278。

