舊金山衛生局開始巡查散房大廈有否加強清潔（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山最少有20個散房居民確診新型肺炎，而華埠的散房則還沒有案例，市府規定市內所有的散房大廈業主，在疫情期間必須要加強清潔，原來衛生局及樓宇檢查局已經開始了巡查工作，究竟他們主要檢查甚麼呢？

舊金山樓宇檢查局房屋檢查員梅鄧淑安（Christina Moy）說：「 今天我來的原因就是解釋給大家聽，我們怎樣去進行這個樓宇的檢查。」

梅鄧淑安週一來到華埠天后廟街一座散房大廈，檢查業主有沒有加強清潔工作。

調查員在進行檢查的24小時前會通知大廈業主，穿著全套保護衣的梅鄧淑安到達後會向業主，出示市府職員的證件，進入大廈後，調查員的工作就正式開始，她重點巡查的是散房大廈裡的共用空間。

例如是門口的地面、樓梯的扶手有沒有進行清潔，有沒有設置消毒洗手液，而市府亦規定業主需要在大廈內提供有關防疫的資訊。

梅鄧淑安說：「 任何共用的東西必須要清潔，包括桌子、椅子、浴室、廁所。」

業主需要向調查員列名清潔工每天清潔過的地方，調查員就會按表格上的每一項逐一檢查。

梅鄧淑安說：「過來這邊 我們看看走廊，走廊的地板都有清潔過。」

這裡是大廈裡的共用廚房，除了地板要清潔過外，調查員會檢查洗手盤，有沒有提供洗手液，而肥皂是不能接受。

梅鄧淑安說：「洗手液必須是流體，流體的意思是一按是一滴出來的意思。」

浴室及廁所的原理一樣，業主必須在有設置洗手盤的位置，配備洗手液或者酒精搓手液，梅鄧淑安表示，她每天大約能巡查6至7座散房大廈，如果樓宇沒有清潔，或者沒有提供洗手液，業主就會收到違規通知。

梅鄧淑安說：「 你們可以直接通知我，我就會協助你，例如你跟我講說，買不到洗手液，我們市府這邊會跟你談談，怎樣可以幫到你，去提供給租客。」

違規的業主一般要在24小時內與市府聯絡，並要向市府提供正改善樓宇清潔的證據，例如是買洗手液的訂單或收據。

舊金山應急管理局外展專員羅德偉（Ray Law）說：「這個要求並不想將大家罰款或者坐監，而是希望大家可以一起遵守，讓大家可以確保居民的健康，所以調查員來到，與她合作，她是來幫大家，不是給大家麻煩。」

這座散房大廈，業主是寧陽會館，一共有兩層，每層約15戶，為了改善住客的生活，會館負責人幾年前起將一間雜物房，改建成更多間的浴室，至於疫情期間，會館亦增加了清潔工的工作時數。

寧陽會館主席李殿邦（Ding Lee）說：「每日要求她洗三次樓梯扶手及門，還有地板一定要抹兩次，廚房及洗手間就加強檢查，確實有人不自覺，所以希望她能補充不足之處，人工方面肯定要加，還要幫她買了勞工保險，所有事根據政府條例去做。」

截至週一，市府已經巡查了市內大約六成半的散房大廈，目標是在月底前，完成所有巡查工作，違規的業主最少可獲得一次修正的機會，如果不是，就可能被票控，罰單每張最少1,000元，屢勸不改，情況更嚴重的話，可能要入獄。

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