舊金山衛生局開始巡查散房大廈有否加強清潔（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山最少有20個散房居民確診新型肺炎,而華埠的散房則還沒有案例,市府規定市內所有的散房大廈業主,在疫情期間必須要加強清潔,原來衛生局及樓宇檢查局已經開始了巡查工作,究竟他們主要檢查甚麼呢?

舊金山樓宇檢查局房屋檢查員梅鄧淑安(Christina Moy)說:「 今天我來的原因就是解釋給大家聽,我們怎樣去進行這個樓宇的檢查。」

梅鄧淑安週一來到華埠天后廟街一座散房大廈,檢查業主有沒有加強清潔工作。

調查員在進行檢查的24小時前會通知大廈業主,穿著全套保護衣的梅鄧淑安到達後會向業主,出示市府職員的證件,進入大廈後,調查員的工作就正式開始,她重點巡查的是散房大廈裡的共用空間。

例如是門口的地面、樓梯的扶手有沒有進行清潔,有沒有設置消毒洗手液,而市府亦規定業主需要在大廈內提供有關防疫的資訊。

梅鄧淑安說:「 任何共用的東西必須要清潔,包括桌子、椅子、浴室、廁所。」

業主需要向調查員列名清潔工每天清潔過的地方,調查員就會按表格上的每一項逐一檢查。

梅鄧淑安說:「過來這邊 我們看看走廊,走廊的地板都有清潔過。」

這裡是大廈裡的共用廚房,除了地板要清潔過外,調查員會檢查洗手盤,有沒有提供洗手液,而肥皂是不能接受。

梅鄧淑安說:「洗手液必須是流體,流體的意思是一按是一滴出來的意思。」

浴室及廁所的原理一樣,業主必須在有設置洗手盤的位置,配備洗手液或者酒精搓手液,梅鄧淑安表示,她每天大約能巡查6至7座散房大廈,如果樓宇沒有清潔,或者沒有提供洗手液,業主就會收到違規通知。

梅鄧淑安說:「 你們可以直接通知我,我就會協助你,例如你跟我講說,買不到洗手液,我們市府這邊會跟你談談,怎樣可以幫到你,去提供給租客。」

違規的業主一般要在24小時內與市府聯絡,並要向市府提供正改善樓宇清潔的證據,例如是買洗手液的訂單或收據。

舊金山應急管理局外展專員羅德偉(Ray Law)說:「這個要求並不想將大家罰款或者坐監,而是希望大家可以一起遵守,讓大家可以確保居民的健康,所以調查員來到,與她合作,她是來幫大家,不是給大家麻煩。」

這座散房大廈,業主是寧陽會館,一共有兩層,每層約15戶,為了改善住客的生活,會館負責人幾年前起將一間雜物房,改建成更多間的浴室,至於疫情期間,會館亦增加了清潔工的工作時數。

寧陽會館主席李殿邦(Ding Lee)說:「每日要求她洗三次樓梯扶手及門,還有地板一定要抹兩次,廚房及洗手間就加強檢查,確實有人不自覺,所以希望她能補充不足之處,人工方面肯定要加,還要幫她買了勞工保險,所有事根據政府條例去做。」

截至週一,市府已經巡查了市內大約六成半的散房大廈,目標是在月底前,完成所有巡查工作,違規的業主最少可獲得一次修正的機會,如果不是,就可能被票控,罰單每張最少1,000元,屢勸不改,情況更嚴重的話,可能要入獄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。