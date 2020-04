舊金山新增30人確診 榮耀大遊行取消

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山週二天新增30宗確診,累積987宗,死亡人數維持在15人,有市參事提案,保護受疫情影響而無法交房租的租客。

西增區市參事Dean Preston週二提案,永久保護受疫情影響而無法交租的租客,在提案下,租客若因為疫情影響收入而無法交房租,房東不能向租客收取遲交罰費、利息和延遲交租有關的費用。

房東也永久性不能以租客從疫情開始拖欠租金為由,而逼遷租客。

Preston的提案並沒有讓租客不用交租金,而是將拖欠租金視為消費債務一樣,房東有權利用民事途徑追討租金。

另外,因為考慮到被拘留疑犯的安全,市參事李麗嫦週二動議關閉在舊金山高等法院大樓內的4號縣拘留所。

舊金山公辯律師辦公室表示,支持這項提案,因為4號縣拘留所的衛生環境欠佳,也沒有經過地震加固工作,當局也透露疫情之前,舊金山的犯罪活動有下降趨勢,而拘留犯也比平均數字下降四成。

至於原本在今年踏入50週年的舊金山榮耀大遊行也取消,主辦當局表示,考慮了支持和反對的聲音,也曾考慮是否延後,因為面對過多不定因素,而決定取消。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。