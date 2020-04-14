舊金山新增30人確診 榮耀大遊行取消

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山週二天新增30宗確診，累積987宗，死亡人數維持在15人，有市參事提案，保護受疫情影響而無法交房租的租客。

西增區市參事Dean Preston週二提案，永久保護受疫情影響而無法交租的租客，在提案下，租客若因為疫情影響收入而無法交房租，房東不能向租客收取遲交罰費、利息和延遲交租有關的費用。

房東也永久性不能以租客從疫情開始拖欠租金為由，而逼遷租客。

Preston的提案並沒有讓租客不用交租金，而是將拖欠租金視為消費債務一樣，房東有權利用民事途徑追討租金。

另外，因為考慮到被拘留疑犯的安全，市參事李麗嫦週二動議關閉在舊金山高等法院大樓內的4號縣拘留所。

舊金山公辯律師辦公室表示，支持這項提案，因為4號縣拘留所的衛生環境欠佳，也沒有經過地震加固工作，當局也透露疫情之前，舊金山的犯罪活動有下降趨勢，而拘留犯也比平均數字下降四成。

至於原本在今年踏入50週年的舊金山榮耀大遊行也取消，主辦當局表示，考慮了支持和反對的聲音，也曾考慮是否延後，因為面對過多不定因素，而決定取消。

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