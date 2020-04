舊金山大麻節取消 無家者支援中心逾90人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增85宗確診個案,累計957宗,死亡人數再多一人至15人,上星期爆發大規模感染的MSC South無家可歸者支援中心,確診個案已經超過90宗,市長布里德宣布,今年的420大麻節將會取消,而警方及市府律師上星期五在灣景區關閉一間地下夜店。

MSC South是舊金山最大型的支援中心,4月5日兩名住客確診,一星期後,感染個案激增至91宗,包括81個住客及十名職員。

衛生局表示,MSC South至今有182人接受了檢測,91人確診,另外一半人結果呈陰性,中心內所有的人已經送進酒店隔離。

針對外界不斷有批評指,市府應該盡早將所有無家可歸者送進酒店房隔離,以減低再發生大規感染的風險,布里德回應指,市府至今已安排超過750名無家者入住酒店,但這個過程並不是想像中容易。

布里德說說:「這並不是大家想像的那樣簡單,如果我可以開放所有酒店房,讓大家入去住,我知道這樣的效果會很好,能保障大家安全,這完全不用考慮,我一定會做。」

布里德解釋,當酒店願意提供房間後,市府需要安排各項支援服務,例如是交通安排、送餐及衛生措施等,加上不是所有露宿者都願意去酒店,一些有精神問題及濫藥習慣的人,根本沒有自理能力,又何談住酒店抗疫呢?

此外,復活節剛過去,舊金山將於4月20日迎接一年一度的大麻節,布里德表示,今年的420大麻節將會取消,並警告民眾切勿另覓地方,自己舉行派對。

布里德說:「我們不容許這個未經批准的活動舉行,尤其是在疫情期間,金門公園的區域將會被圍起,有警員巡邏,我們會票控,甚或有需要時拘捕違規的人,我們不會饒恕任何來舊金山參加大麻節的人。」

這一段是由舊金山市府律師提供的片段,在4月4日至6日,位於灣景區Shafter Avenue 2266號一座工業大廈,在居家抗疫令期間,最少有150人進出,經調查後,警方發現有人在這裡經營一間地下夜店,警方上星期五勒令夜店停業,並在星期六查封夜店。

舊金山警察局局長Bill Scott說:「這間夜店明顯是故意,而且是魯莽無視居家抗疫令,那些經營這間非法夜店的人,他們需要負上責任。」

局方亦補充,過去的周末,警方票控市內兩間商鋪,包括一間髮廊,這是非必要服務,另外的是一間賣酒的店鋪,店鋪在晚上8時後仍然繼續營業。

警方指出,只會給予一次口頭警告,再犯者就會被票控。

