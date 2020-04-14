舊金山大麻節取消 無家者支援中心逾90人確診

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增85宗確診個案，累計957宗，死亡人數再多一人至15人，上星期爆發大規模感染的MSC South無家可歸者支援中心，確診個案已經超過90宗，市長布里德宣布，今年的420大麻節將會取消，而警方及市府律師上星期五在灣景區關閉一間地下夜店。

MSC South是舊金山最大型的支援中心，4月5日兩名住客確診，一星期後，感染個案激增至91宗，包括81個住客及十名職員。

衛生局表示，MSC South至今有182人接受了檢測，91人確診，另外一半人結果呈陰性，中心內所有的人已經送進酒店隔離。

針對外界不斷有批評指，市府應該盡早將所有無家可歸者送進酒店房隔離，以減低再發生大規感染的風險，布里德回應指，市府至今已安排超過750名無家者入住酒店，但這個過程並不是想像中容易。

布里德說說：「這並不是大家想像的那樣簡單，如果我可以開放所有酒店房，讓大家入去住，我知道這樣的效果會很好，能保障大家安全，這完全不用考慮，我一定會做。」

布里德解釋，當酒店願意提供房間後，市府需要安排各項支援服務，例如是交通安排、送餐及衛生措施等，加上不是所有露宿者都願意去酒店，一些有精神問題及濫藥習慣的人，根本沒有自理能力，又何談住酒店抗疫呢？

此外，復活節剛過去，舊金山將於4月20日迎接一年一度的大麻節，布里德表示，今年的420大麻節將會取消，並警告民眾切勿另覓地方，自己舉行派對。

布里德說：「我們不容許這個未經批准的活動舉行，尤其是在疫情期間，金門公園的區域將會被圍起，有警員巡邏，我們會票控，甚或有需要時拘捕違規的人，我們不會饒恕任何來舊金山參加大麻節的人。」

這一段是由舊金山市府律師提供的片段，在4月4日至6日，位於灣景區Shafter Avenue 2266號一座工業大廈，在居家抗疫令期間，最少有150人進出，經調查後，警方發現有人在這裡經營一間地下夜店，警方上星期五勒令夜店停業，並在星期六查封夜店。

舊金山警察局局長Bill Scott說：「這間夜店明顯是故意，而且是魯莽無視居家抗疫令，那些經營這間非法夜店的人，他們需要負上責任。」

局方亦補充，過去的周末，警方票控市內兩間商鋪，包括一間髮廊，這是非必要服務，另外的是一間賣酒的店鋪，店鋪在晚上8時後仍然繼續營業。

警方指出，只會給予一次口頭警告，再犯者就會被票控。

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