【KTSF】

舊金山市府為正在居家隔離、無法外出獲取食物的民眾提供支援。

受新型肺炎疫情影響,正在居家隔離的舊金山市民,如沒有親友協助購買食物,可以向市府求助,求助者需要有醫生轉介,社工會評估他們家庭食物需求,然後聯繫送貨。

當局並會安排送上飯盒給沒有厨房用的求助者。

