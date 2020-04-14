灣區數間華人超市有員工確診新型肺炎

【KTSF 萬若全報導】

灣區最近有幾間華人超市的員工確診新冠肺炎，超市表示有立刻進行深度消毒。

位於Daly City的大華99超市週一照常營業，門口外張貼告示，在4月12日下午，其中一位員工確診，該員工在4月9日後就沒再上班，目前還未清楚該員工是如何被感染，公司要求所有曾經接觸該名員工的同事均自我隔離14天。

Daly City分店知悉事件後，在4月12日提早停止營業，並馬上在店內進行徹底清潔及消毒，在店門口有貼告示，建議進入超市內購物的戴口罩，門口也提供消毒液。

為了實行社交距離，大華超市也將門市客數量限制為正常客流的一半，另外，現在不少華人超市在顧客結帳放置食物的輸送帶跟收營員之間，也裝上了透明防護罩，以保障顧客及員工的安全。

在舊金山Mission區的新世界超市，也因為有員工確診罹患新冠肺炎，因此超市在4月8日全面深度大消毒。

新世界超市一名在肉食部的員工，4月2日感覺不舒服請假回家，情況沒好轉去看醫生，經過檢查，7日獲得確診通知。

超市第二天收到通知後，立刻聯繫CDC及公共衛生局，當天獲得相關指引，當晚專業清潔公司在店內，做全面的深度消毒處理，對生病及其他員工的處理方式，全比照衛生部門指引。

新世界超市負責人表示，該名員工在出現症狀前，就已經一直戴口罩，現在新世界在店門口，有員工提供顧客消毒乾洗液，確保顧客保持6呎社交距離，同時縮短營業時間。

新世界超市負責人Larry Lai說：「現在對我們所有的員工，在打卡前就先量額溫，打卡後消毒了才戴上手套，我們營業時間是9到5點，給予員工一小時，為所有部門消毒。」

對於新世界及大華99超市，都是在消毒後的隔一天繼續開業，有顧客提出質疑。

顧客鄭先生說：「大華99已經做了消毒，但我覺得若他們能停業幾天，大家會更加安心。」

大華99回應，公司透過第三方做專業消毒，也透過電話及郵件告知衛生單位，公司會全力配合衛生局的防疫要求。

記者詢問新世界負責人，他的解釋是：說：「我們週四開門，他們說（衛生單位）會來看，確定我們都有做到每一項要求，我們全部做到，獲得他們許可，隔天開門營業。」

Larry表示，現在的超市都會更加謹慎，雖然生意受到影響，但是相信他們採取更謹慎的步驟，會讓顧客消費的更安心。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。