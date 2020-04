灣區數間華人超市有員工確診新型肺炎

【KTSF 萬若全報導】

灣區最近有幾間華人超市的員工確診新冠肺炎,超市表示有立刻進行深度消毒。

位於Daly City的大華99超市週一照常營業,門口外張貼告示,在4月12日下午,其中一位員工確診,該員工在4月9日後就沒再上班,目前還未清楚該員工是如何被感染,公司要求所有曾經接觸該名員工的同事均自我隔離14天。

Daly City分店知悉事件後,在4月12日提早停止營業,並馬上在店內進行徹底清潔及消毒,在店門口有貼告示,建議進入超市內購物的戴口罩,門口也提供消毒液。

為了實行社交距離,大華超市也將門市客數量限制為正常客流的一半,另外,現在不少華人超市在顧客結帳放置食物的輸送帶跟收營員之間,也裝上了透明防護罩,以保障顧客及員工的安全。

在舊金山Mission區的新世界超市,也因為有員工確診罹患新冠肺炎,因此超市在4月8日全面深度大消毒。

新世界超市一名在肉食部的員工,4月2日感覺不舒服請假回家,情況沒好轉去看醫生,經過檢查,7日獲得確診通知。

超市第二天收到通知後,立刻聯繫CDC及公共衛生局,當天獲得相關指引,當晚專業清潔公司在店內,做全面的深度消毒處理,對生病及其他員工的處理方式,全比照衛生部門指引。

新世界超市負責人表示,該名員工在出現症狀前,就已經一直戴口罩,現在新世界在店門口,有員工提供顧客消毒乾洗液,確保顧客保持6呎社交距離,同時縮短營業時間。

新世界超市負責人Larry Lai說:「現在對我們所有的員工,在打卡前就先量額溫,打卡後消毒了才戴上手套,我們營業時間是9到5點,給予員工一小時,為所有部門消毒。」

對於新世界及大華99超市,都是在消毒後的隔一天繼續開業,有顧客提出質疑。

顧客鄭先生說:「大華99已經做了消毒,但我覺得若他們能停業幾天,大家會更加安心。」

大華99回應,公司透過第三方做專業消毒,也透過電話及郵件告知衛生單位,公司會全力配合衛生局的防疫要求。

記者詢問新世界負責人,他的解釋是:說:「我們週四開門,他們說(衛生單位)會來看,確定我們都有做到每一項要求,我們全部做到,獲得他們許可,隔天開門營業。」

Larry表示,現在的超市都會更加謹慎,雖然生意受到影響,但是相信他們採取更謹慎的步驟,會讓顧客消費的更安心。

